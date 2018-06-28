从梦想起航的地方踏上新的伟大征程

历史的画卷，总是在砥砺前行中铺展；时代的华章，总是在新的奋斗里书写。 97年前，承载着民族希望的小小红船，如今已经变成承载着13亿多中国人民希望的巨轮；只有几十个人的中国共产党，已经发展成为拥有8900多万名党员的世界第一大党。 不忘初心，牢记使命，以昂扬的姿态阔步向前，但我们从未忘记为什么出发。在纪念中国共产党成立97周年之际，人民公安报记者重访上海、浙江嘉兴、江西井冈山和瑞金、福建古田、贵州遵义、陕西延安、河北平山县西柏坡等革命圣地公安机关，探寻他们传承红色基因、永葆忠诚本色的奋斗历程。 一面旗帜 —— 红色，刻在基因中的信仰

从上海饱经沧桑的石库门建筑，到嘉兴南湖的一叶红船，我们党从这里诞生，从这里出征，从这里走向全国执政。这里是我们党梦想起航的地方，是我们党的根脉，也是一代代共产党人不忘初心、牢记使命的精神家园。 上海，一座有着光荣革命传统的城市。 在位于兴业路的中共一大会址，中国共产党从这里走来；在位于老成都北路的中共二大会址，诞生了第一部《中国共产党章程》；在位于四川北路的中共四大会址，中国共产党第一次明确提出无产阶级领导权和工农联盟问题；在位于荆州路的国歌纪念广场，曾拍摄过以《义勇军进行曲》为主题歌的电影《风云儿女》……400余处革命遗址遗迹遍布黄浦江两岸。 近年来，上海市公安局依托全市红色资源，围绕忠诚、为民两个关键词，精心组织开展各类主题活动和忠诚教育。据上海市公安局政治部宣传处相关负责人介绍，2017年11月以来，全市各级公安机关分批组织民警集体瞻仰中共一大、二大、四大会址，有的单位还组织到陈云纪念馆、中国共产党代表团驻沪办事处旧址、淞沪抗战纪念馆、上海公安博物馆等革命教育基地参观学习，不断强化广大民警不忘初心、牢记使命、开启新时代新征程的思想自觉、政治自觉和行动自觉，着力建设“综合素质一流、国际形象一流、幸福指数一流”的过硬队伍。民警们表示，通过实地瞻仰、学习，对“不忘初心、牢记使命”的理解更加深刻。 铮铮入党誓词，记住并不难，难的是终身坚守。信仰的力量在于笃行。对每名党员来说，入党誓词是一面镜子，只有经常加以对照，以此修身正己、锤炼党性，始终以实际行动诠释心中的信仰，为党和人民事业奋斗到底，才是坚定不移、忠贞不渝。 1921年，在浙江嘉兴南湖的一条游船上，中国共产党第一次全国代表大会胜利闭幕，庄严宣告中国共产党的诞生。从此，中国共产党引领中国革命不断取得胜利，带领中国人民劈波斩浪，走向光明。 秀水泱泱，红船依旧。 穿越时光的隧道，如今，在南湖分局党委会议室的墙上，挂着的“一切从南湖实际出发、一切以人民满意为标准”标语，就是南湖公安工作的标尺。 回首这几年走过的路程，南湖公安面对发展中的问题，试水大部门大警种制改革，成功打造出“南湖样板”；传承红色基因，以党建带队建，首推党代表任期制，让整支队伍拧成一股绳，焕发新的生机与活力。南湖公安在自我锻造中乘风而起、扬帆破浪，奋力打造新时代的“红船卫士”，用实际行动追寻并继续着共产党人曾经的初心和梦想。 一脉精神 —— 传承，从党的光辉历史中汲取源源不断的前进动力

红船劈波行，精神聚人心。 红船精神，就是开天辟地、敢为人先的首创精神，就是坚定理想、百折不挠的奋斗精神，就是立党为公、忠诚为民的奉献精神。从红船精神到长征精神，这一脉相承的精神谱系，成为激励全党砥砺奋进的强大精神力量。 中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴。事业发展永无止境，共产党人的初心永远不能改变。当中国特色社会主义进入新时代，我们依然要从这艘小小红船中汲取精神力量，让红船精神放射出更加灿烂的时代光芒。 一座山，可以有多高？ 井冈山，中国革命的摇篮，是8900万名共产党员心目中最神圣的精神高地，是井冈山公安人平安守护的最崇高目标。 90年斗转星移，井冈山公安机关始终将忠诚教育摆在队伍建设首位，将忠诚铭刻在民警的灵魂深处。井冈山也在翻天覆地的变化之中迎来新时代——连续8年，井冈山市公众安全感、群众满意率指数排名全省前列。 在井冈山市公安局，每名民警对局里每年组织开展的“十个一”教育活动都熟稔于心。讲一个红色故事、唱一首红色歌曲、听一场红色讲座、踏一次红色足迹、看一部红色影片、读一部红色书籍、写一篇心得体会、组织一次红色培训、重温一次入党誓词、集中开展一次精准扶贫活动——日积月累，经年不辍，“十个一”教育活动在潜移默化中，让民警将忠诚内化于心、外践于行。 在井冈山神山村随便转转，处处都能听到警民鱼水情的动人故事：有一户人家的厅堂里，民警连续5年送上门的公安年画都舍不得扔，新旧不一在墙上紧紧贴在一起；还有一户人家把带有民警形象的年画贴在中间，对联贴两边，把警察看作自家的“门神”；民警把山外黄桃、茶叶、竹产品的采购需求收集起来，发到村民微信群里，帮助大家脱贫致富…… 井冈山市公安局特巡警大队荣誉室里，1000余面锦旗密密麻麻挂满了房间，1300余封感谢信装满信箱。一面锦旗就是一个鱼水情故事，三天三夜也讲不完。 当年的军民鱼水情，帮助中国革命度过最艰难的一段岁月；今天的警民鱼水情，书写了新时代公安事业的新篇章。 在闽西红色小镇古田，有一支队伍始终追随着古田会议精神——即将迎来60岁生日的古田派出所，始终保持红军本色，铸就了一支“不忘我是谁，不忘为了谁；永远听党话，永远为人民”的红军式警队。 时代在变，古田派出所亲民、爱民、为民的本色从未改变。红军式警队以心换心换来群众支持，警民关系像当年军民关系一样水乳交融。古田派出所民警通宵达旦设卡盘查，路过的村民会主动停车询问要不要帮忙；赶集的群众三五成群到派出所里小坐，为镇上的治安出谋划策；逢年过节，村民们将艾叶饭送到派出所请民警品尝……点滴故事印证鱼水情深。 “长征精神是我们宝贵的精神财富，遵义转折之城的历史地位时刻提醒我们坚定理想信念的重要性。”在贵州遵义，日夜守护遵义会议会址安全的遵义市公安局红花岗分局老城派出所的民警们来到遵义会议会址，献上鲜花、缅怀先烈。 乌江浩浩，誓言无声。80多年前，红军强渡乌江的呐喊已渐渐远去，但为人民谋幸福的追求依旧如江水一样绵绵不绝。 在全面深化公安改革的新时代，遵义会议敢闯新路的精神引领遵义公安阔步前行。建立体系化打击犯罪新机制、普及“平安家园·智慧门禁”系统、免费为办证群众拍照、仁怀警务协作区机制、全面精准的从优待警系列政策……以反恐维稳机制改革、社会治理机制改革、公安服务管理机制改革、执法权力运行机制改革、队伍管理机制改革为主要内容的遵义公安改革正在释放出更加庞大的力量，展现着遵义公安敢闯新路的胆识和担当，换来人民群众不断提升的安全感和满意度。 “我志愿成为中华人民共和国人民警察，献身于崇高的人民公安事业，坚决做到对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明……”近日，江西省瑞金市公安局组织10余名新录用的民警来到中华苏维埃共和国国家政治保卫局旧址前，举行了庄严的入警宣誓。这样的活动是每一名新警的“必修课”。 瑞金是闻名中外的红色故都、共和国摇篮、中央红军长征出发地，是人民公安发祥地，是苏区精神的孕育地和形成地。近年来，瑞金市公安局借助得天独厚的红色革命教育资源优势，秉承优良革命传统，传承红色基因，与时俱进，忠实履职，全力打造一支对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的红都公安队伍。 《吃水不忘挖井人》《菩萨蛮·大柏地》《苏区干部好作风》《红井水》《十送红军》《关心群众生活，注意工作方法》《我们的经济政策》《必须注意经济工作》……瑞金市公安局始终把思想政治教育摆在队伍建设首位，从红色记忆中培植理想，从苏区精神中汲取力量，补足精神之“钙”，培育思想之“源”，固牢信仰之“根”，打造红心警队，在全警中持续深入开展“熟记1篇文章、诵读1首诗词、学唱3首红色歌曲、学习3篇光辉著作的“1133”红色文化学习活动。他们坚持用身边事教育身边人，用身边人讲述身边事，在每年清明节组织民警到烈士纪念馆开展一次祭扫活动，在每年的“七一”组织各单位主要负责人到红军广场、第一次全国苏维埃代表大会会址等革命旧址开展一次革命传统教育活动，每年组织民警到红军广场和国家政治保卫局旧址前开展一次重温入党、入警誓词活动，要求民警结合十九大精神和苏区精神写一篇心得体会……红色基因凝聚了警心、锤炼了党性、激发了斗志，队伍的精气神得到极大提升，也为公安工作注入源源不断的活力。 一种使命 —— 告慰，用永不停歇的奋进脚步

事业发展永无止境，奋进脚步永不停歇。 不忘初心、牢记使命，就要永远保持奋斗姿态，不断把党和人民的事业推向前进。唯有不忘初心、不懈奋斗，方可告慰历史、告慰先辈，方可赢得民心、赢得时代，方可善作善成、一往无前。 悠悠延河水，巍巍宝塔山。 在延安精神和新时代中国特色社会主义思想的引领下，陕北公安机关脚踏实地埋头作答。 从杨家岭、王家坪、枣园革命旧址到南泥湾大生产纪念馆，从宝塔山、延安革命纪念馆到陕甘宁边区政府保安处旧址，一个个红色印记，记载着革命的光荣历史，浸透着伟大的延安精神。跨越时空，延安精神在公安民警中代代传承，中国共产党人的初心永放光芒。 驻守在革命圣地，公安机关继承发扬红色传统，用延安精神锤炼忠诚警魂，守护圣地的平安祥和。近年来，延安市公安局积极构建大防范、大安保工作格局，推行打击犯罪新机制。2015年开始，延安市公安局深入推进大数据研判合成作战体系建设，全市18个县、分局全部建成集信息综合研判、网侦、图侦、刑侦等技术为一体的合成作战室；2016年，延安市公安机关刑事立案5777起，同比下降3.7％，破案4300起，破案数比2014年增加1000起；2017年，延安市公安机关刑事案件立案4941起，破案3783起，发案数同比下降14.3％，破案数同比上升14.6％；推行“一长四必”现场勘查新机制，目前已建成刑事技术分室94个，勘查刑事案件现场4000起，提取各类痕迹物证2100件次，利用刑事技术比对直接破获刑事案件280余起。 “平安是老百姓解决温饱后的第一需求，是极重要的民生，也是最基本的发展环境。”延安公安机关牢记“四句话、十六字”总要求，努力用民警的“辛勤指数”提升人民群众的“安全指数”，让广大群众体会到了实实在在的安全感。在陕西省委政法委组织的2017年度政法队伍满意度测评中，延安市公安局排名居全市政法单位之首，满意度增幅在全省公安队伍中列第一名，延安公安机关正在书写一份让人民满意的答卷。 起源于山西繁峙的滹沱河，流经河北省平山县，在太行山深处拐了个弯，环抱起一个静谧的村庄，这里就是西柏坡。 新中国从这里走来——中共中央在西柏坡指挥了闻名于世的“三大战役”，毛泽东同志在这里发出“两个务必”的号召，中国共产党人从这里迈出进京“赶考”的步伐，留下了一笔影响深远的精神财富。 西柏坡精神蕴含着“为民”宗旨。西柏坡时期，毛泽东教农民插秧、周恩来雨夜救人、董必武救病危小孩等家喻户晓的故事，都是共产党人一心为民的写照。“一切为了人民，一切服务人民。”这是河北省平山县公安局西柏坡派出所一直坚守的信念。“最近几年，我们村子越来越美，游客越来越多，收入越来越高，日子越来越红火。”西柏坡镇梁家沟村党支部书记陈国平用4个“越来越”向记者表达着他的心情。陈国平说，这些“越来越”的背后，离不开西柏坡派出所民警的鼎力帮扶。 近年来，西柏坡派出所汲取西柏坡精神中“敢于斗争、敢于胜利”的革命精神，克服困难，主动作为，在派出所仅有4名民警、8名辅警的情况下，采取警力前移的方法，接力传承西柏坡精神，始终保持“赶考”意识，忠诚守护革命圣地，确保了景区安保工作万无一失、辖区社会秩序安全稳定，深受当地党委、政府和人民群众的信赖。 一切伟大的成就都是接续奋斗的结果，一切伟大的事业都需要在继往开来中推进。今天，我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，比历史上任何时期都更有信心、更有能力实现这个目标。党的十九大擘画了党和国家事业发展的宏伟蓝图，开启了新的奋斗征程。我们伟大的党，不忘初心再出发，勇担重任立潮头，必将引领承载中国人民伟大梦想的航船破浪前进，驶向更加光辉的彼岸。