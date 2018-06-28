新华社北京６月２８日电 题：奏响新时代的青春之歌——共青团十八大解放军和武警部队代表风采录

新华社记者杨雅雯

黝黑精干、穿着军装的郑明岗昂首挺胸步入人民大会堂，没人发现他缺了一条小腿。

郑明岗不是第一次来北京，却是第一次以中国共产主义共青团第十八次全国代表大会代表的身份，走进这万众瞩目之地。

出席这次大会的解放军和武警部队正式代表共７２名，平均年龄２６．６岁。他们既生逢其时，也重任在肩，既是追梦者，也是圆梦人。

立鸿鹄志 做奋斗者

４年前，２２岁的郑明岗突患动脉血栓脉管炎，历经左小腿６次截肢、４次病危。如今的他，早已把假肢当成身体的一部分，不仅走路与常人无异，在训练场上也能生龙活虎。

这位武警陕西总队某部执勤八中队的班长、团支部副书记，病愈归队半年后，军事训练成绩就达到了全优，还担任了擒敌、战术、器械等５个课目的教员。

近３年来，郑明岗所带战士中有１人考取军校、６人入党立功、４人成长为骨干，所带班荣立三等功１次。

陆军某步兵团四连副连长、团支部书记刘威凭着一股不服输的韧劲，赢得了战友们的尊重。

２０１７年，刘威代表陆军参加“国际军事比赛—２０１７”“安全环境”核生化侦察项目比赛，担任中国第一车组车长兼防化侦察员。在某训练基地集训期间，地表温度高达４０摄氏度以上，刘威穿着防毒装具，苦练观毒、判毒技能，每天磕管、顶管３００余支。在单车赛化学侦察中，他以３４．９５秒的成绩打破世界纪录，所在车组斩获单组赛第一名。

这位曾立一等功的全军军事训练先进个人也曾有过弱项——应用射击。为了练就发现即瞄准的硬功夫，他为自己定下了３秒击发训练，即从发现目标开始计算，卧倒、据枪、瞄准、击发必须在３秒内完成。为此，在满是砂石的戈壁滩上，他每天据枪２个小时，苦练卧倒１５０次以上，半年下来，迷彩服磨破了６套，满腿尽是伤疤。

各尽其能 各展所长

来自驻香港部队某部的副政治教导员、团总支书记何立似乎天生就和枪有不解之缘。

作为全军优秀狙击手、狙击专业教员，他带的队员有３人被评为全军特等或优秀狙击手。

任团总支书记以来，何立对新任委员手把手、一对一帮带，带领团员青年圆满完成了上级赋予的各项任务，同时，还积极开展板报制作、视频编辑、播音技巧等技能培训。

在平均海拔３３００米、全年无霜期不到１００天的雪域高原，火箭军某部综合保障营通信连排长、团支部书记赵丽丽想方设法丰富团员们的文化生活。

“高原环境荒凉但官兵的精神家园不能荒芜。”赵丽丽主动与新华书店建立联系，定期向官兵推荐精品图书。此外，她还根据战士的不同需求，在团支部成立了新闻报道、书画摄影、自学考试等兴趣小组。近年来，连队先后有１５人入党、５人提干、７人立功。

除了让团员青年的业余生活更精彩，赵丽丽的业务能力也让连队官兵们赞不绝口：参与编修的专业教材被列为指定学习教材；先后６次参加话务专业新兵培训，培养出７０多名专业骨干。如今，即使被数十个电台干扰，赵丽丽也能连续抄收１０００组密码无一差错、无一遗漏。

真学真练 锐意进取

和赵丽丽新兵下连后，面对数百份业务资料和密密麻麻的电话号码的情况类似，海军某潜艇卫生防护部门下士李文涛第一次上艇时，面对的是眼花缭乱的管路系统、数不胜数的仪表阀门。

为了更好地学习专业，李文涛对着图纸摸管路、认设备，将上百个阀门仪表都挂上号码牌。在空间狭小、高温潮湿的舱室，他一蹲就是三四个小时。仅用３个月，他就以全优成绩通过考核，成为一名合格的潜艇兵。

２０１７年１１月，李文涛在海军组织的第二届“防化杯”比武中，取得了潜艇组防毒衣穿戴科目第一名的好成绩。

空军某场站四站连中士端和斌在工作保障之余，努力钻研其他业务技能，入伍不满６年的他已先后掌握电源、空调、油泵、送冷等多项四站保障专业技能，成长为连队一专多能和具备多机种保障能力的复合型人才。

“刚开始看到那些原理书、电路图的时候我都懵了。”端和斌回忆，自己第一次画电路图花了整整３个小时，而标准要求是４０分钟画完，“每张电路图都有１００多个元器件标识。”

凭着刻苦钻研的劲头，在两个月后，他只需要不到半小时的时间，就可以画完电路图了。

回顾这些年的成长，端和斌说：“学习没有捷径可走，真学真练才是硬道理，这就是成长的过程。”