新华社北京６月２８日电 综述：非凡４０年推动中国的全面进步——海外专家学者积极评价中国改革开放巨大成就

新华社记者

“中国改革开放４０年，是奇迹般的４０年。”

“４０年之后回头看，改变和转变是非凡的，实实在在的，影响了中国的每一个角落。”

２０１８年是中国改革开放４０周年。海外专家学者及政界人士接受新华社记者采访时盛赞中国改革开放４０年取得的举世瞩目成就，认为改革开放不仅给中国带来经济腾飞，更推动了中国社会的全面进步，同时对世界发展产生了积极重要影响。

“中国实施改革开放是上世纪７０年代世界上最重大、最有影响力和最受关注的事件之一。”乌兹别克斯坦塔什干国立大学东方学院学者安里·沙拉波夫如是说。

“中国改革开放以来，生产力快速提高，国家综合实力以史无前例的速度增强，中国民众获得了实实在在的好处，中国的国际地位显著提升。”

他同时表示，中国坚定支持经济全球化，主张自由贸易，积极参与和完善全球治理，致力于建设开放型世界经济，与其他国家一起积极推动构建人类命运共同体。

土耳其执政党正义与发展党副主席、大国民议会土中关系小组主席拉弗扎·卡瓦克彻·班表示，中国改革开放发展成就令人惊叹，“特别是近几年来，中国经济保持中高速增长，高科技和社会保障等方面进步显著，国家软实力进一步增强”。

马来西亚－中国友好协会会长马吉德１９８１年作为外交官首次驻外就在中国，当时正值中国实施改革开放后不久。那时候中国留给马吉德的印象是物资很匮乏，国家各个方面的状况十分落后。“４０年之后回头看，改变和转变是非凡的，实实在在的，影响了中国的每一个角落。”

肯尼亚内罗毕大学国际经济学讲师盖里雄·伊基亚拉说，４０年的改革开放让中国迅速发展，从一个贫穷落后的国家一跃成为世界第二大经济体，国际影响力因此得到提升。如今，中国在全球贸易体系中扮演着重要角色，助力全球经济持续增长，为世界其他国家带来更多发展机遇。

“过去４０年，奇迹般的变化已让中国成为世界的榜样。”泰国商业部长颂提拉说：“中国为其他国家实现大发展树立了榜样，我非常赞赏。我们需要学习中国经验，应用于泰国的实践。”

厄瓜多尔国家高等研究院中国问题研究中心主任米尔顿·雷耶斯说，毋庸置疑，中国经济发展取得了非凡成就。中国改革开放进程是一次科学社会主义的实践，是将理论同实际相结合的实践。

雷耶斯说，中国坚持改革开放，积极推动“一带一路”建设给世界带来新的发展机遇。“一带一路”国际合作将促进双边和多边贸易的通畅，创造双赢和多赢的国际贸易新局面，让世界分享中国经济成长的红利。

日本政策研究大学院大学副校长兼教授角南笃说，改革开放４０年来，中国经济社会实现飞速发展。在可以预见的未来，中国将在推进全世界开放和发展中发挥重要作用。以共商共建共享为原则的“一带一路”就是最新的例证，中国及相关国家与地区都将从中获益。（参与记者：周良、施春、林昊、金正、杨舟、郝云甫、马峥、王可佳）