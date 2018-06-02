收到总书记来信的老演员牛犇在上海庆祝建党97周年座谈会上发言，李强点赞

要争当改革开放再出发的领跑者、本领高强的实干者、干事创业的奋进者，以新担当新作为展现上海共产党人的风采。

上海市庆祝中国共产党成立97周年座谈会今天下午举行。市委书记李强强调，上海作为党的诞生地，面对新时代新使命，必须深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把习近平总书记强调的建党精神贯穿于党的建设各个领域，努力在党的建设上走在全国前列。要争当改革开放再出发的领跑者、本领高强的实干者、干事创业的奋进者，以新担当新作为展现上海共产党人的风采。

市委副书记、市长应勇主持座谈会。市人大常委会主任殷一璀，市政协主席董云虎，市委副书记尹弘，市委常委廖国勋、周波、郑钢淼、陈寅、周慧琳、诸葛宇杰、凌希出席。市委常委、浦东新区区委书记翁祖亮，市科技工作党委书记刘岩，上海华虹宏力半导体制造有限公司党委书记徐伟，上海电影制片厂电影表演艺术家牛犇，黄浦区小东门街道党工委书记周诚，毕马威华振会计师事务所上海分所党委书记杨洁分别作交流发言。

李强说，同志们结合工作实际和思想实际所作的交流发言给人以启发，特别是83岁的牛犇同志的发言，让我们深受感动。6月25日习近平总书记专门给新近入党的牛犇同志写信，勉励他发挥好党员先锋模范作用，继续在从艺做人上作表率，带动更多文艺工作者做有信仰、有情怀、有担当的人，为繁荣发展社会主义文艺贡献力量。这不仅是对文艺工作者的要求，也是对共产党员的要求。牛犇同志83岁入党，成为上海党的建设的一个佳话，充分说明追求信仰不分早晚，坚定理想需要终身践行。我们要按照总书记的要求，以坚定的信仰、真挚的情怀、强烈的担当，永葆共产党人的初心和本色。

李强指出，党的十九大深刻阐述了新时代中国共产党的历史使命，作出了全面从严治党新部署，提出了新时代党的建设总要求。在伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想中，起决定性作用的是党的建设新的伟大工程。我们要深刻认识、清醒把握历史方位，始终立于时代潮头，在推进实践创新的同时，与时俱进推进理论创新、抓好理论武装。要始终牢记为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心，在一切为了人民、一切依靠人民中赢得人民的拥护和支持。要自觉保持先进性和纯洁性，着力解决自身存在的问题，增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力。要团结带领人民有效应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾。要通过加强党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设，不断激发内在动力，注入新的活力，始终保持蓬勃生机。全市党员要进一步增强党的意识，在党爱党、在党言党、在党忧党、在党为党；各级党员领导干部要树立抓好党建是最大政绩的理念，聚精会神抓党建；各级党组织要加强政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力建设，充分发挥政治核心和战斗堡垒作用。

李强指出，上海作为党的诞生地，既要在改革发展上走在全国前列，也要在党的建设上走在全国前列。要充分体现开天辟地、敢为人先的首创精神。以改革创新的精神，积极探索在超大城市格局下开展党的建设，探索形成全区域统筹、多方面联动、各领域融合的城市党建新格局。不断创新“互联网+党建”“智慧党建”，实现党的建设与网络化信息化同向同步。要充分体现坚定理想、百折不挠的奋斗精神。把政治建设摆在首位，正确把握政治方向，严格遵守政治纪律。理想信念教育一刻也不放松，作风建设常抓不懈，紧盯“四风”变形变异新表现，建立健全“四责协同”新机制，形成管长远、固根本的制度和举措。要充分体现立党为公、忠诚为民的奉献精神。把宗旨意识落实到一项项具体的政策、措施和项目中，让群众看得见、摸得着、有感受。要把党建服务中心建在党员最多的地方，建在党建基础最薄弱的地方，加强分类指导和按需设计；着眼服务群众，推动权力下放、资源下沉、重心下移，加强服务型党组织建设。

李强强调，新时代新使命，既对全市党员干部提出了新的要求，也提供了广阔的舞台。全市党员干部要争当改革开放再出发的领跑者，以逢山开路、遇水架桥的决心勇气将改革进行到底，以更宽视野、更大力度、更实举措推动扩大开放，在新时代全面深化改革开放中走在最前列。要争当本领高强的实干者，学习专业知识、培训专业能力、提高专业素养、养成专业作风，做相关行业和领域的行家里手，提高适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力。要争当干事创业的奋进者，面对问题迎难而上，面对难题敢闯敢试，面对矛盾敢抓敢管，面对急难险重任务豁得出、顶得上，努力创造无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的不凡业绩。

座谈会前，李强亲切会见了牛犇同志，向他表示敬意和问候，指出牛犇同志对党执着追求的精神、坚持为人民创作的艺术宗旨，值得我们大力弘扬和学习。

市人大常委会、市政府、市政协党员负责同志，市高院、市检察院主要负责同志，全市各部委办局、各区主要负责同志，上海警备区、武警上海市总队军政主要负责同志，老同志代表，部分先进基层党组织、优秀共产党员代表等参加座谈会。