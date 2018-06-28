中国奶业十年变幻，光明乳业新产品获好评



2018年6月28日，由中国奶业协会主办的第九届中国奶业大会暨2018中国奶业展览会在四川成都开幕。光明乳业受邀参加，获中国奶业协会“杰出企业”荣誉称号。此外，光明牧业获得“奶业脊梁企业”称号，光明乳业质量总监王惠銘获“功勋人物”称号，光明牧业总经理王赞、首席畜牧师刘光磊获“突出贡献人才”称号。

光明助力中国奶业振兴

光明乳业见证乳业快速发展的十年风云变幻。光明牧业董事长唐新仁表示：“十年，光明乳业一直在尽最大努力来振兴中国奶业。如今，光明乳业实现了从源头牧草种植、规模化奶牛饲养到生产加工、物流仓储、渠道管控乃至售后服务等各环节的可控可追溯，建立了比较完善的乳制品质量安全体系。牧场全部采用规模化、标准化、集约化经营管理模式，集中规范化饲养率、机械化挤奶率均达100%，原料奶主要指标已步入世界先进水平。”

光明乳业将把握消费升级、产业转型、互联网+、一带一路、深化国企改革等机遇，通过改革、创新和转型，积极应对行业发展新常态；通过组织、管理和渠道变革，夯实基础，构建满足公司未来中长期发展的组织体系、管理体系、市场体系；通过打破壁垒，产销分离，资源优化，形成生产系统、分销系统、市场布局的全国一盘棋。

新品成展会看点

本次展会上，光明乳业多款新品上市。全新亮相的健能JCAN系列，持续以“倍护健康”为核心价值，满足消费者对健康和养生的个性化需求。健能JCAN系列中的“淘金高手”，添加了国家发明专利金奖菌株“植物乳杆菌CCFM8610”，这一菌种经江南大学专家团队采用分子生物学手段精选而出，具有良好的镉（重金属）吸附能力。另一款“清润高手”是将梨与枇杷的混合果汁和牛奶共同发酵的发酵乳，特别添加由杜邦公司精选的欧洲专利HOWARU Protect益生菌。

新品有格yoGreak高蛋白牛奶是一款为热爱运动人群设计的专业营养乳品，每瓶含16克优质乳蛋白，0乳糖，让营养更好吸收，也减少胃肠道不耐；同时推出香草、巧克力两款口味，高颜值、好口感、新理念获得展会一致好评。此外，新产品牛福莱、明星产品犊牛颗粒料、乳美肥等吸引了大量奶农驻足。在展会期间举办的2018第二届奶牛网络选美大赛上，光明牧业头胎奶牛成为赛事头名，这也是光明乳业连续两年获此殊荣，可见其上游养殖实力。