《上海市生态保护红线》情况通报发布-生态保护红线明确 按功能制清单管理

晨报记者谢克伟报道 “中国上海”网站昨天发布《上海市生态保护红线》 的情况通报透露，《上海市生态保护红线》明确：本市生态保护红线总面积2082.69平方公里，陆域面积89.11平方公里，长江河口及海域面积1993.58平方公里，包含生物多样性维护红线、水源涵养红线、特别保护海岛红线、重要滨海湿地红线、重要渔业资源红线和自然岸线等6种类型。

其中的长江刀鲚水产种质资源保护区和长江口南槽口外捕捞区被列为重要渔业资源红线，其长江河口及海域面积为684.61km2。

据悉，生物多样性维护红线包括自然保护区、国家森林园、重要湿地、国家地质公园、极小物种栖息地及其附属滨岸带：水源涵养红线包含饮用水水源保护区及其附属滨岸带；特别保护海岛红线主要指佘山岛领海基点； 重要滨海湿地红线为南汇嘴湿地和顾园沙湿地； 自然岸线指的是大陆自然岸线和海岛自然岸线。本市生态保护红线区域涵盖了：80%以上的重要生物栖息地和本市现存保护物种的栖息地、100%的城市集中式水源地，充分体现了本市生态系统服务的重要功能。

根据要求，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，禁止城镇化和工业化活动，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。

具体来说，对于红线范围内的人类活动，按照现有法律法规进行管理，例如国家森林公园，游客是可以进入核心景观区游览，但生态保育区是禁止游客进入的。对于红线范围内的各类建设项目，除现有法律法规相关规定外，还将根据各红线区块的主体功能，通过制定清单进行管理。