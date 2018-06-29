周末接着下雨，最高气温渐回落至30℃

记者 徐妍斐

晨报讯 天气预报显示，7月初前，申城多阴雨天气，最高气温将逐渐回落至30℃附近，相比华北将一直持续到7月初的高温稍显“清凉”，但湿热的体感仍然不容小觑。

在连续两天“36℃+”后，昨天申城的气温终于有所回落，未达高温线。中心城区徐家汇站最高气温34.4℃。随着北支槽缓慢东移南落，梅雨则强势回归。据中央气象台6月28日暴雨预报，6月28日8时至29日8时，江苏大部、安徽南部、上海、浙江北部、湖北中部、四川盆地西部等地的部分地区有大雨，局地有50-90毫米暴雨，伴有短时强降水等天气，最大小时降水量30-50毫米，局地60毫米以上。

上海方面，昨天下午16时41分，上海中心气象台发布雷电黄色预警信号。昨天傍晚到夜里，本市出现局地大到暴雨。上海的大到暴雨，也对航班出行造成影响。截至昨天16:00，南航上海两场已取消28日CZ3588（虹桥-深圳）、CZ3582（虹桥-广州）、CZ6252（浦东-哈尔滨）、CZ6544（浦东-长春）、CZ6226（浦东-青岛）等进出港航班共计26班。

今天白天多分散性阵雨，降水减弱。而今天夜里到明天白天，申城再度出现大到暴雨的可能性非常大。预计周末随着雨水到来，江南、江淮等高温范围将明显缩减，南京、上海、杭州最高气温将下降。7月1日至2日，梅雨带依然在长江中下游一带，申城还是多雨天气。雨水频繁对气温有抑制作用，预计30日到7月2日的最高气温在30℃附近。