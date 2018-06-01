从无到有、从小到大、从大到强-国际汽车城向世界级汽车产业中心迈进

晨报首席记者 李 芹

历史总会在一些特殊年份，用特别的方式，给人们以汲取智慧、继续前行的力量。位于嘉定安亭的上海国际汽车城就是给人带来了无数惊喜的所在——从无到有、从小到大、从大到强。未来，它将继续前行，朝着世界级汽车产业中心不断迈进。

曾是国内汽车产业

重要的生产基地

“别看创新就简单两个字，但要将这个‘新’落成‘实’，背后付出的心血和努力非亲身经历不能想象。”上海国际汽车城集团有限公司党委书记、董事长荣文伟记得，2000年前后，上海的产业大量外移，加上中国加入WTO的影响，上海市委市政府作出了一个大的决策：建设上海国际汽车城。

之所以会花落嘉定安亭，这和嘉定的历史渊源很有关系。

嘉定是国内汽车工业的发源地，1958年，新中国第一辆“凤凰牌”轿车在这里诞生，从此汽车在嘉定扎根、发芽。

1984年，中德合资的上海大众有限公司在安亭成立，嘉定主动融入和服务国家战略，以改革的首创精神，推动汽车产业发展。上世纪80年代末，围绕“提高桑塔纳国产化率”这一目标，嘉定率先尝试了联营联建以及率先推动国有企业改革改制等一系列改革举措，一批规模大、技术新、效益好的联营企业应运而生，如上海三联线束公司、上海延峰汽车内饰厂安亭分厂、上海红湖消声器厂等等，成为“桑塔纳”国产化的第一批配套企业……

1993年，上海大众年产轿车突破10万辆，占当时国内轿车产量半壁江山，国产化率也达到了80%以上。2000年，嘉定已经形成了从整车到发动机、变速箱、制动系统等完整的汽车制造功能，在为上海大众服务的同时，也为国内多个主流汽车生产企业提供专业和完善的零部件配套服务，已然成为国内汽车产业重要的生产基地。

打造最丰富完整

汽车产业生态链

正是天然的优势，让嘉定安亭成为了国际汽车城的选址所在。

“那时候的安亭还是一片农田，周围几公里大概就我们这栋楼最高。”荣文伟回忆说，就当时而言，提出全产业链的建设思路是非常具有远见的，也正因为此，对于这件没有前人经验的大事，各种怀疑的声音从来没有停止过。

“一件事情，当大多数人都意识到这是对的、这是好的时候，可能它就不那么新了，”荣文伟表示，所以只有当如今的汽车城矗立在世人面前时，才是最好的证明。

突出综合性和国际性、打“中华牌”和“万国牌”、突破行政区划界限、具有辐射功能……按照这样的总体思路与要求，国际汽车城开始了产业链向两端与高端发展。

用荣文伟的话来说，汽车制造就是微笑曲线的底部，也是基础，而两端是全产业链的高附加值所在，也是汽车城不同于其他产业基地的特色。

上汽集团、沃尔沃等整车及汽车零部件企业陆续在嘉定设立研发中心，德尔福派克甚至将全球研发总部搬入嘉定。各类研发机构的集聚，加上雄厚和完备的汽车制造功能，以及不断拓展的汽车产业发展的深度和广度，在国内30多个汽车产业基地中，嘉定汽车业态和汽车产业链最为丰富和完整。

2005年，市政府正式批复“汽车嘉定”的功能定位，汽车城的概念和建设扩大到嘉定全域，“汽车嘉定”成为上海城市架构重要一环。

抓住每次发展新机遇

完成新一轮跨越与引领

当共享出行频频成为年度高频词汇后，国际汽车城早在2013年就为了解决出行“最后一公里”的交通问题，率先推出电动车应用新途径——分时租赁EVCARD的全新模式。截至2017年底，EV-CARD已在全国布局60个城市，租还网点超过9000个，投入运营的车辆超过25000辆，每2.4秒就有一辆电动车被租用，已经成为全球规模最大新能源汽车分时租赁服务商。

“未来十年中，汽车的能源供给、驾驶方式、使用模式上都会有新的变化，我们要做的就是把握机遇，让汽车城完成新一轮的跨越与引领。”荣文伟口中所说的变化在汽车城实实在在的发生着。

2015年，投资15亿元建设的“汽车·创新港”投入使用，目前园区聚集了上汽-阿里、蔚来汽车、宾尼法利纳等近100家整车、零部件、纯电动车、智能网联关键技术研发企业和创业团队。“蔚来汽车”自主研发的电动SUV——ES8在嘉定将实现量产，有着“中国的特斯拉”之称；研发智能芯片的“地平线机器人”，发布国内首款全球领先的嵌入式人工智能“中国芯”——面向智能驾驶的征程处理器和面向智能摄像头的旭日处理器，为智能网联汽车推出中国解决方案。

2016年，国家工信部批准在嘉定设立国内首个“智能网联汽车试点示范区”。2年来，示范区已为上汽、宝马、蔚来、德尔福等国内外主机厂、供应商等提供了200余天次、超过4400小时的测试服务。智能网联，不但是汽车企业的未来发展方向，也能为道路安全、驾驶安全保驾护航。

正是基于这样的基础，《上海市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》有了正式发布，全国首批智能网联汽车开放道路测试号牌也有了“主人”。

对于备受关注的无人驾驶开放道路，也将从目前5.6公里扩大到12公里，同时涵盖更为复杂、更需应变的测试场景。同时，嘉定也正在研发全国首套新型道路标志标线系统，并将在测试区内试点。

40年改革开放之路，让汽车与嘉定深深地融合在一起——嘉定为汽车产业创造的一个个奇迹提供了舞台，汽车也给嘉定带来翻天覆地的变化。