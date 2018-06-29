沪上举办公交应急演练 为迎进口博览会“热身”

记者 钟 晖

晨报讯 眼下，高温酷暑的“先头部队”已来临，而梅雨季节一旦过去，持续热浪又将弥漫申城，届时老百姓出行所“仰仗”的公交车辆一旦突发“火烛”该如何应对？公交场站地下空间突遭雨水倒灌该如何处置？昨天上午，久事公交集团在纪念路公交停车场举行了一场“迎进口博览会暨安全生产月安全应急演练”，模拟现实场景以求得最佳演练效果。

目前，沪上一部分公交枢纽站、停车场等都位于地下，每逢雨季易受雨水倒灌侵袭。昨天的演练就出现公交场站地下空间突遭遇暴雨的画面，当时存放的车辆及设施设备受到极大威胁，管理部门根据制订的应急预案，对抢险人员及物资都进行了周密部署：当雨水向地下设施倒灌进入时，监控人员立即启动应急预案，抢险人员迅速赶到现场，用防洪挡板挡住路口的雨水奔涌，同时启动排水泵排除现场积水，确保地下设施安全。

接着，在演练现场的纪念路停车场立体车库二楼，一辆新能源公交车——公交宝山29路在运营中车尾有火花猛烈窜出，车厢内烟雾弥漫，里面有50多位乘客待撤离。当值驾驶员发现车尾有火苗后，立刻按照规范流程应急处置，迅速靠边停车，打开车门及时疏散乘客。一系列规范操作后，驾驶员用车内配备的车载灭火器对准发动机舱缝隙喷射灭火。由于应对及时，乘客们及时、安全地离开了事发现场。驾驶员对火情处置后，一边向车队报告车辆火警情况，一边联系修理车间路救中心请求牵引施救。路救牵引车很快到达事发现场，迅即将车辆拖离现场。整个科目演练过程一气呵成，历时10分钟。

久事公交集团表示，此次应急演练活动是全面落实各项进口博览会保障工作重要措施之一，通过演练将进一步完善各项应急管理，健全应急联动机制，切实提高应对各类突发事件的协同作战能力，为首届中国国际进口博览会圆满举办保驾护航，为做好进口博览会交通保障服务做好“热身”。