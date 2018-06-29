小区业委会来了个执行秘书-虹口区凉城新村街道首创，由居委会选派社工担任　接受专业培训，架起沟通桥梁

晨报记者 杨天弘 通讯员 龙 钢

昨天，虹口区凉城新村街道举办全市首创的业委会执行秘书上岗仪式，首批经过培训的五位由年轻社工担任的业委会专业执行秘书正式上岗工作。虹口区凉城新村街道党工委书记乐跃明表示，在今年的大调研中，老百姓反映问题最多的就是物业规范管理和业委会的有效运作，如何将这一工作中的短板精准补齐，需要他们从制度上进行设计。经过一段时间的探索，街道提出了在业委会中增设执行秘书这一岗位，从而逐步实现业委会专业、规范、有效地运作。

缘起：

业委会职责不到位

长期以来，业委会运作职责不到位，一直困扰着广大业主。许多社区因为业主对业委会履职能力、廉洁性等持怀疑态度，业委会工作难以有效开展；有的业委会存在形同虚设或乱作为现象，以及业委会成员专业素养不高，使得业主利益难以得到有效维护，影响了社区的稳定。

为了逐步解决这一难题，今年春节后，虹口区凉城新村街道通过前期调研，探索在业委会中增设执行秘书这一岗位，从专业化、规范化、中立化着眼，在居委会中选派一名非属地优秀社工，在接受专业知识培训和实践锻炼后，使之成为一名既懂业委会专业知识、相关物业管理政策法规，又具有一定的组织协调、联络沟通能力的业委会执行秘书。在得到业委会同意后，到业委会协助开展工作。

“这样一是有利于资源共享，为业委会提供必要的人力支撑；二是有利于增强认同感，更加专业地行使权利； 三是有利于居民区党组织和居委会的统筹协调，夯实基础，赢得信任，有效监督，从而架起居委会、业委会、物业之间的联系沟通桥梁，发挥党组织在业委会工作中的作用，促进‘三驾马车’的良性运转。”乐跃明说。

运作：

秘书出马解决10多年难题

广中小区（广中路547、561弄）系1996年竣工的售后公房、商品房混合型小区，建筑面积15146平方米。小区由上海天园房地产开发经营中心及上海亚东物资（集团）公司合作开发，因开发商破产灭失欠缴维修资金、原始业主清册已丢失等原因，致使小区20余年来维修资金账户迟迟无法开通。在此期间，由于小区无法使用且无大修资金，对小区硬件更新维护及日常物业管理造成困扰。小区还经历了业委会集体辞职、物业管理企业抛盘等困境。小区业委会多次想解决此问题，但因为非原经办人员及缺乏专业知识等实际情况而无法解决。

前不久，广中小区业委会执行秘书周峰了解此情况后，多次与区房管局专业科室沟通，得到了有关部门的支持和帮助，重新在业委会建立起了小区维修资金业主分户清册，分清售后房与商品房的交款数额和比例，并将原有交通银行保管维修资金款项汇入维修资金指定银行，分摊到每家每户，受到了业主们的好评。曾经困扰了广中小区业委会及小区业主10多年的问题——维修资金开户问题终于解决。

奎照路871弄“水仙家园”，由于小区户数少，只有78户。原来的物业公司对小区管理不闻不问，长期处于亏损状态，物业管理费严重拖欠，一些业主甚至7到8年不交。随着保安工资每年增长，小区现有收缴远远不能满足物业管理正常开销，导致原来物业自动退出。

年轻社工贺馥君担任小区业委会执行秘书后，针对业主管理费拖欠问题，协助业委会设摊、张贴温馨提示、上门收缴物业管理费；并对接管小区的新物业企业进行沟通，帮助物业企业做好管理工作，赢得了业主的信任。

未来：

年底前力争街道内全覆盖

广粤小区业委会主任蒋贵生告诉记者，业委会中设置执行秘书，改变了业委会成员的年龄结构，使业委会不再成为“老年协会”，增强了业委会的活力。同时，由于执行秘书都经过专业的应知应会培训，给业委会带来了专业知识。加上他们原本就在居委会工作，便于业委会与居委会、物业公司和街道及政府主管部门的沟通协调。而且还不增加业主的负担，又能为业主服务，他们业委会非常欢迎。

据悉，虹口区凉城新村街道现有60个业委会。街道将选派居委会优秀社工，在业委会的同意聘任下，到这些业委会担任执行秘书，协助开展工作。

昨天首批上岗的五位业委会执行秘书将在广粤小区、广中小区、海叶小区、环城公寓小区等小区业委会工作，同时街道专门聘请了新家园合作事务所和远东律师事务所专业人员和律师，为这些执行秘书提供专业和法律支撑。

今年底前，将力争在街道辖区内实现业委会执行秘书全覆盖。

●执行秘书做些啥？

据介绍，业委会执行秘书一般担任二至三家业委会的工作，其职责主要有：

①协助业委会推进规范化建设，包括建立相关的规章制度；

②在涉及维修资金使用管理、工程报价等方面为业委会提供专业性的意见建议；

③在业委会授权下，加强对外的联系沟通，包括与物业管理企业的事项联络、组织工程咨询、咨询法律知识等事项。