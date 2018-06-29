强化检修消防安全管理，提升企业安全生产水平-消防现场督导确保驻防不摆“花架子”

晨报记者 倪 冬 通讯员 陈飞回

今年是上海化工区企业大修之年，园区涉及检维修企业共50余家、100余处，检维修动火作业增多，安全隐患因素剧增，且进出园区的承包商单位规模不等、人员消防安全意识参差不齐。

化工区消防支队根据实际，积极采取措施，狠抓消防安全主体责任落实，强化监督执法力度，全面提升企业检维修期间消防安全意识及管理能力，确保园区无火灾事故发生。

强化监督检查督导驻防

消防支队积极推动党委政府及相关职能部门落实消防工作责任，由管委会牵头组织召开2018年安全应急工作、检维修安全培训等会议，制定出台《化工区检维修作业现场消防安全专项整治行动方案》。

检维修期间，管委会主要领导带队深入开展检维修现场消防安全管理工作，最大限度地消除火灾隐患，同时对检维修企业和承包商单位开展集中约谈，要求企业严格落实消防安全责任，确保园区火灾形势持续平稳。

针对夏季火灾特点规律及检维修作业时的风险点，消防支队联合公安、安监、质技监等部门组成检查组，开展园区检维修企业专项检查工作，对检查发现的火灾隐患，依法责令单位立即改正或限期整改，对检维修现场火灾隐患整改措施不落实的、整改责任人不落实的、逾期未改正的，及时约谈单位安全责任人。

通过集中排查、错时检查、回头看等多种方式，消防支队狠抓了检维修企业的消防安全管理工作，消除了一大批火灾隐患。同时按照《上海化学工业区企事业单位落实消防安全主体责任量化考核细则》开展消防观察员联合检查，检查单位18家，发现各类火灾隐患44处，安全系数大幅度提升，并督促企业及承包商单位突出抓好施工人员的用火、用电、用气等火灾防范工作，建立隐患自查自纠机制，全面落实各项防范措施，确保火灾形势稳定。

在企业检维修期间，消防支队还深入相关单位，督导检查驻防情况，现场提问驻防人员应急方案，确保驻防不走形式，不摆“花架子”。

推进消防安全责任落实

消防支队积极召开《消防安全责任制实施办法》宣贯会，切实明确企业消防主体责任，推进消防安全责任落实。检维修前，化工区还专门举办检维修安全规定现场培训会，重点讲解检维修时应注意的安全问题，参训人员积极响应，投身于学习实践之中，提高了员工安全意识，提升企业安全工作能力，做到学以致用、学用结合。

检维修期间，支队定期组织消防监督员深入单位开展施工作业消防宣传，并在检维修现场以及园区企业的办公、食堂等区域，张贴消防安全提示标语，使园区检维修人员切身感受到消防安全就在身边，增强消防安全的首位意识、责任意识，从而营造良好的消防安全氛围。

同时，支队依托自身宣传阵地，尤其充分利用官方新媒体平台，定期发布企业检维修操作规程、注意事项，广泛传播检维修消防安全知识；并开设曝光专栏，针对消防现场火灾隐患久拖不改的、习惯性违章违法行为屡屡存在的单位在新媒体平台进行曝光，切实督促相关企业重视检维修消防安全工作，积极整改到位，同时对园区其它相关单位起到警示教育作用。