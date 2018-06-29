晨报记者 刘 因

年中将至，在总体需求旺盛的情况下，上半年用冰火两重天来形容上海楼市似乎更恰当些。

火字的典型代表，是437套房源、3000组客户认筹的中粮·前滩壹号，与新天地的翠湖天地、摇号约60%左右是企业客户。从火的楼盘分析，多数位于市区，区域已有一段时间供应稀缺，开盘价往往低于预期；远郊一些人口导入集中地，如奉贤南桥，得益于奉贤人口纷纷往南桥迁徙，加之轨道交通等各项市改配套跟进，市场成交也相当活跃。

不过，企业客户的火可能过去。上周一些新取得预售证，开始认筹的楼盘已将企业客户排除在摇号认筹对象之外。市场人士分析，企业购房似乎是个双面刃，一方面，要吸引高级别人才的上海企业，手中有房对人手是个很有诱惑的条件，但另一方面，企业如果用于投资，也会造成与刚需、刚改购房者争房源情况。

与之前楼市普遍旺销情况不同，上半年，也出现了一批去化不理想项目。从区位上，这些项目多数处于远郊，暂无轨交、大型公建设施计划，生活配套成熟度较低，吸附人口能力相对较弱，它们不少面临环沪项目竞争：没有限购，价格明显低出一截。个别位置不错配套有欠缺项目，如北蔡的某楼盘，开盘时也陷入冰点。

同时，从2015年起，连续2年涨幅高于全市的区域，由于价格、需求提前透支，今年销售速度也受到影响，项目主要集中在松江等前期热点区域。

上半年即将收官，冰火两重天未来哪一面会更加被强化，是市场拭目以待的。