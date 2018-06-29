如此坚守 一个与众不同的楼盘

澎湃新闻 顾炳祥



龙湖天璞无疑是上海楼市的一个红盘，从2016年案名发布以来，龙湖天字系自带的城市TOP品质住宅标准一直让业内瞩目，也让大家对这个曾传言8万/平方米的项目充满期待。

前2天去地处大虹桥区域的龙湖天璞实地调研，发现现场有点“热”：非休息天的工作日，天还下着雨，仍有近百人在售楼处了解各种信息，让人有点吃惊。

在现场作了一番调查，人们中意龙湖天璞，很重要的一个因素是这个项目性价比非常突出，调控背景下，“不降标不减配”，区域里没有其它项目可以胜出。

在我看来，龙湖天璞确实是一个与众不同的楼盘。天字系在龙湖的产品体系里处于最高序列，在土地、空间、景观、建筑、细节五个层面都有严格的实施标准，上海龙湖天璞是按照精装的标准来打造的，当时开建的时候，还是上海第2个天璞，从当年的投入看，8万的传言也不全是空穴来风。所以,在样板示范区看到的厨房、卫生间配置都是一线品牌，而这也将是这个项目未来交付的标准。“不降标不减配”，这份坚持不一般，值得尊敬。最近2年，楼市调控升级，不少开发商因为限价而降低了产品的标准，减少了产品的配置，说好的精装豪宅变身毛坯交房，让刚改置业人群非常受伤，在自己可以承受的总价里找不到令人满意的产品。