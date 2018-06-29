打造国际金融中心，上海的优势在哪里？

晨报记者 顾文俊

距离2020年“基本建成与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心”的目标，上海的时间不多了。为了达到这一目标，上海也的确进行了大胆的实践，最新发布的全球金融中心指数排名可以说明上海的成就。要打造国际金融中心，上海走到了哪一步？而相对于纽约和伦敦，上海的优势又在哪里？

《顾问》本期访谈嘉宾：数字经济智库雄安研究中心主任 刘庆彬目标和进度

新闻晨报：最新发布的全球金融中心指数报告显示，上海的全球排名由上一期的第13位上升为第6位，首次进入全球前十。哪些因素促成了排名的上升？

刘庆彬：衡量全球金融中心最主要的指标是要看，除了国内业务之外，是不是也辐射到了国外。严格来说，上海过去只是一个国内金融中心，不少投行利用中国相对廉价的劳动力把自己的研究所和人力放到上海，但这还不能算作国际化。这两年，一是人民币国际化，加入SDR（特别提款权）是人民币国际化的一个里程碑，二是“一带一路”倡议，三是上海自贸区建设，使得很多企业都到自贸区来注册，钱进钱出，人进人出，服务进服务出，这三点使得上海的金融国际化程度猛然提高，金融中心指数也陡然上升。

新闻晨报：上海已经成为国际上金融体系比较完备、金融发展环境较好的地区之一，同时，也是中外金融机构的重要集聚地，金融对外开放的最前沿阵地和金融改革开放创新试验区。“最前沿阵地”和“创新试验区”主要体现在哪里？

刘庆彬：主要就是自贸区的建设，当然，步子还可以迈得更大一些。以伦敦为例，它可以成为国际资金的中转地或集散地，即便和英国没关系的钱也会到伦敦，可是，在上海，这个钱如果和中国没关系，就不会来上海。因为上海在中国的经济地位太重要了，当然，更主要的是历史、文化和制度的因素。此外，北京金融街的作用非常大，证监会的发行部、央行及各大行总部都在北京，超过一定数额的资金的审批权都在北京。北京的“四个中心”规划中现已去掉金融中心，如果再把金融街搬到上海（当然，证监会的发行部及央行等重大功能很难搬走），上海就有可能成为纽约。上海能否成为真正的国际金融中心，取决于能否真正做到人钱的自由进出，如果不划出一块类似伦敦金融城的地方，很多人还是会把上海只当作通往中国各地的金融中转站，而非通向世界。

优势与出路

新闻晨报：按照国家部署，到2020年，上海要基本建成与我国经济实力及人民币国际地位相适应的国际金融中心。当前进度离这两项“适应”还有多大差距？

刘庆彬：就经济体量而言，人民币国际化并没有达到与中国经济体量相匹配的程度。美国经济在全球的比重是20%，而美元在国际货币、金融交易中占到80%。人民币的国际化程度则跟中国在全球的经济体量比重差不多，因此，当前国际金融格局依然是一超多强。但在“一带一路”出现之后，情况就有所不同了，人民币相比欧元和日元更有潜力成为国际基准货币。中国要想发挥更大的作用，金融服务就应该走出去，不仅仅是服务于中企或者在华的外企，而是要让金融服务覆盖出去，要让国外的富豪们把钱存到中国。

新闻晨报：我们在谈到中国要建成一座国际金融中心的时候，经常会提到“一带一路”。中国人民银行行长最近也提到，要充分利用上海国际金融中心优势，为“一带一路”建设提供投融资支持。“一带一路”是否也是人民币“走出去”的重要途径和重大抓手？

刘庆彬：现在的伦敦是在大英帝国时期发展起来的，伦敦的金融经过Big Bang（金融大爆炸）的改革实现了彻底的自由化，纽约的华尔街并没有参与到当年的马歇尔计划中，而上海可以和“一带一路”结合起来，主动地和对外的经济、金融、货币投放连接起来，这是伦敦和纽约无法比拟的。但需要认识到，我们还没有实现资本项目的完全可兑换。问题是，我们是要融入国际金融体系还是另起炉灶？英美主导的这套体系有其历史性，四百年来，唯一没有违约的国债就是英国国债，美国建国两百年来也曾发行过大陆美元，那个美元后来就不值钱了，而后发行新国债、新美元，迄今一百多年，也没再违过约。这种在历史和文化中沉淀的信用，是我们目前还没有的。而“一带一路”正在创造这样一个没有任何历史障碍的机会，我们通过移动互联网，开发出移动支付，这是一种崭新的生活方式，它可以在全球推广，而且不限于本币。如果充分利用好这一优势，上海要打造成纽约这样的金融中心就不是梦。