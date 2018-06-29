上海交响乐团昨发布2018-19乐季演出阵容-这个“有机”的新乐季够“新鲜”

晨报记者 殷 茵

昨日，上海交响乐团公布了2018-19音乐季的演出阵容，共计74场演出由44场本团演出“SSO Season”和30场引进项目“SSO Presents”共同组成，涵盖了交响、歌剧、室内乐和跨界演出等多种类型，这其中，阿格里奇、世界杯女高音阿依达、萨洛宁、克里斯蒂安-齐默尔曼、琉森音乐节管弦乐团、克利夫兰交响乐团……一系列极少或从未访沪的古典乐神坛上的名字，将成为乐季版图上的耀眼之星，而一系列中国元素的加入，更让西方的古典音乐增添了东方神韵。

新老朋友齐聚 曲目愈加丰富

9月9日，上交音乐总监余隆将执棒上海交响乐团，携本季驻团艺术家著名男中音托马斯·鲍尔以马勒的《旅人之歌》拉开新乐季的帷幕；与之首尾呼应，明年6月28日，余隆将执棒上交再以马勒的《第五交响曲》收官。

“如何保持新鲜是上交音乐季的重要命题”，上交音乐总监余隆在谈到乐季安排时表示，音乐家和曲目的甄选既要平衡满足老乐迷又要吸引新观众，既要保证质量又要有新意。因此，除了钢琴家埃莱娜·格里莫、鲁道夫·布赫宾德、小提琴家列奥尼达斯·卡瓦克斯、瓦季姆·列宾、指挥家奥斯莫·万斯卡、雅切克·卡斯普契克、夏尔·迪图瓦等老朋友之外，新乐季加入了不少全新面孔：在俄罗斯世界杯开幕式一炮而红的女高音阿依达首访上海，将与上交共演《布兰诗歌》；成名六十载的钢琴女祭司阿格里奇首演上海，将与老友迪图瓦搭档，连续两天与上交合作；1989年出生的拉哈夫·沙尼即将接替祖宾·梅塔担任以色列爱乐首席指挥，他将在上海展开首秀。古乐指挥大师赫雷维赫虽曾登台“馄饨皮”，但执棒上交尚属首次，芬兰指挥大师尤卡-佩卡·萨拉斯特与上交也是第一次合作。

曲目方面，新乐季仍将继续引进那些“该听而未听”的曲目，减少音乐空白。如被《法国世界报》誉为近二十年来最出色的歌剧《切肤之痛》，推出当年几乎横扫欧美乐坛，作曲家乔治·本杰明的音乐引人入胜，被誉为“20世纪的莫扎特”。上海交响乐团节目总监王晓霆说：“虽然这部作品显得有些先锋，但如今的上海观众越来越开放，他们对于新作品的接受度比我们想象的还要高。”

聚焦传统文化 发出中国声音

除了国际顶尖的艺术家和前沿作品，上交音乐季也是中国原创作品发出声音的重要阵地。

此次上交委约首位华人普利策奖得主周龙创作的《山海经》将在本乐季全球首演，作品以中华神话为基础，凸显中国传统文化的特有魅力； 同时上交还将委约叶小纲重新改编歌剧《咏别》，最终以交响组曲的形式呈现，充分挖掘同一主题不同题材的展现方式。

获得第60届格莱美奖最佳当代古典音乐作曲奖提名的《乐队协奏曲》也将亮相新乐季，作曲家周天也是格莱美该单元奖项首次提名的华人。陈其钢的大提琴协奏曲《逝去的时光》 以古琴曲梅花三弄为主题，由法国国家管弦乐团完成首演后，在国际舞台上多次上演，此次乐季把开花在外的中国花香带给国内观众。同时赵季平的《乔家大院》也将在新乐季亮相。

何止是中国作曲家热衷于民族文化的弘扬，近年来，“中国传统文化”已经成为世界流行元素，新乐季就将上演波兰作曲家潘德列茨基以中国古典诗词为灵感而作的《第六交响曲“中国诗歌”》。

而音乐地图MAP作为上交古典音乐普及的一大品牌，将继续以喜闻乐见的方式解构古典解读音乐。

上交团长周平说：“我们将乐季的主题定为‘有机古典’，就是希望走出传统的古典音乐圈，走进更多地人群中，让音乐自然而然地渗透在我们的城市里。”