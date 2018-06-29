记者 徐 颖

晨报讯 继安藤忠雄建筑回顾展之后，明珠美术馆举办的又一大展——《读书行路：<路易威登游记>艺术展》昨日揭幕。此次展览是全球范围内第一次将《路易威登游记》珍藏中几乎全部艺术家的作品原作集中展出。16位国际艺术家在不同目的地的创作被并置展出，成为本次展览最大的亮点。法国设计师贝诺瓦·穆诺进行了大胆的展场设计，步入美术馆，就如同进入一个大千世界的万花筒，移动脚步就如同转动一次筒身，不同地区的风土人情与不同艺术家的独特个性交织出色彩丰富的绚烂图景。

此次展览的布展极具特色，大胆探索新颖有趣的展陈方式，通过大量精美的艺术原作，为观众开启一场跨文化旅行。展厅为每一位艺术家设计了既相对独立又彼此连通交错的空间，每一位艺术家都有一个专属颜色，这是对《路易威登游记》书籍中赋予每位艺术家的颜色在展厅中的延续。好几幅印制在纱布上的大幅绘画，让观众仿佛置身遥远的目的地，或置身画中。每一位艺术家都有一个专属二维码供观众扫描，观众可由此获得艺术家所有作品的相关信息，以及影像、图片资料。

作为“有书店的美术馆”，明珠美术馆倡导用“艺术点亮生活”，让艺术与阅读相连，这与《路易威登游记》结合艺术家国际驻留与艺术出版的项目理念不谋而合。

自2013年起，路易威登邀请艺术家探索各国大都市及偏远地区创作作品，并将这些作品按照驻留目的地结集出版，《路易威登游记》艺术原作珍藏也随着项目的发展愈加丰富。这些艺术家和插画家背景各异，涉猎的艺术领域也多种多样，异质文化的碰撞与交融为艺术创作激发出独特的灵感。

此次展览共展出十六位国内外优秀艺术家、插画家的近三百件作品，艺术形式上涵盖绘画、连环画、漫画、像素艺术、刮画、拼贴画等。本次展览中有两位中国艺术家，分别是当代艺术家刘小东（驻留地：南非）和连环画艺术家李昆武（驻留地：古巴）。刘小东特别为本次展览提供了他在南非驻留期间的日记手稿，其中的节选与他的画作一起陈列在展厅中，李昆武则亲自来到开幕式现场，并将于今天下午举办题为《画家老李在古巴》的讲座与签售活动。

“读书”与“行路”历来是两个难以分割的主题，此次展览以“读书行路”为题，亦源自中国古代书画大家董其昌名句：“气韵不可学，此生而知之，自有天授，然亦有学得处，读万卷书，行万里路，胸中脱去尘浊，自然丘壑内营，立成鄄鄂。”

此次展览作为2018年中法文化之春系列活动，在6月到10月的整个展览期内，明珠美术馆策划了一系列丰富多彩的艺术教育项目，邀请作家、跨文化学者和艺术家等围绕“旅行与文学”、“艺术史中的旅行”、“驻留”等相关主题，开展讲座、沙龙、工作坊等活动。据悉，《读书行路：<路易威登游记>艺术展》 展览中16位国际艺术家的代表也将亲临明珠美术馆与上海观众进行零距离交流。