能够迅速地实现物流基地内的无人驾驶功能-上汽诞生国内“最聪明卡车”

晨报记者 林劲榆

不需要司机，车辆能够自觉地在仓库与仓库之间周转运输，将人从重复劳动中释放出来，同时也降低犯错的风险，无人驾驶卡车的前途看上去比无人驾驶汽车距离我们更近。

昨天，上汽跃进推出了首款互联网新能源轻卡，这也是国内首款智能新能源轻卡。

无人驾驶卡车前景更广

上汽商用车透露，互联网轻卡具备7种智能网联应用，其中包括：率先智能驾驶应用、行业领先智能温控系统、智能化货车专用导航、智能化安全配置、售后网点智能推荐、运营报表智能生成及智能驾驶行为提醒等。

“这个车辆能够迅速地实现物流基地内的无人驾驶功能，建立在上汽智能驾驶技术基础上，可以说是国内最聪明的卡车。”昨天，上汽商用车相关人士表示。

相较于无人驾驶轿车的火热，智能卡车毫不逊色，互联网企业、汽车企业都投入巨资实现无人车在物流领域的推广和开发。

5月29日，京东在618 JD CUBE大会上正式发布L4级无人重型卡车。据介绍，京东无人重卡是京东2016年成立的硅谷研发中心最新研发成果之一。作为一款L4级别的自动驾驶无人重卡，已经在美国完成了2400小时的智能驾驶超级测试。与此同时，苏宁同样也在布局L4级无人驾驶。近日，苏宁物流“无人军团”里个头最大的无人产品在上海奉贤园区内曝光。据悉，这辆无人重卡载重40吨，是苏宁物流与智加科技联合推出的达到L4级别无人驾驶能力的重型卡车，不仅能自动规划路线行驶，还能轻松躲避障碍物。

车企方面，奔驰、特斯拉、沃尔沃，国内的中国重卡、东风等都在发力无人物流卡车的研发。戴姆勒旗下卡车事业部称其已在美国设立一个自动驾驶研发中心。截至2019年，戴姆勒将斥资25亿欧元(约合人民币188亿元)，用于卡车业务的研发，其中5亿多欧元(约合人民币37.7亿元)用于电动商用重卡研发、互联及自动驾驶技术等领域。特斯拉也正在加快无人驾驶卡车的研发，有消息称，马斯克正在纯电卡车Semi上加入自动驾驶模块，测试无人卡车的运行。

标准和法规建设也在跟进

我国在智能汽车、智能交通领域的布局正在加速推进中，标准、法规、政策相继落地。

6月27日下午，工信部官网发布消息称，为促进智能网联汽车在我国的应用和发展，公开征求对《车联网(智能网联汽车)直连通信使用5905-5925MHz频段的管理规定(征求意见稿)》的意见。对于无人驾驶汽车、智能交通来说，车联网参与各方测试无人车路试的信息高速公路已经布局完成，无人车已经具备了从实验室走向公开测试的条件。

今年上半年以来，车联网的领域的法律法规不断地完善。6月15日，工信部和国标委印发《国家车联网产业标准体系建设指南》，建设指南指出，针对车联网产业“十三五”发展需要，加快共性基础标准制定，加紧研制自动驾驶及辅助驾驶相关标准、车载电子产品关键技术标准、无线通信关键技术标准、面向车联网产业应用的5G eV2X 关键技术标准制定，满足产业发展需求。到2020年，基本建成国家车联网产业标准体系。

通讯、物联等基础设施企业也越来越踊跃地加入到车联网的产业中来。在正在举行的2018年世界移动大会上，中国移动已宣布，成立全国集中的新“车联网公司”——中移智行网络科技有限公司，面向交通行业，发力5G，在智慧公路、自动驾驶、飞联网等智能大交通领域拓展相关业务。