国资委宣布对通信领域的改革和产业结构调整-大唐、烽火两大央企通信巨头合并

晨报记者 曹西京

27日国务院国资委宣布，经国务院批准，武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司实施联合重组。重组之后，两家公司将并入新成立的中国信息通信科技集团有限公司。在业内人士看来，两大通信央企“合并同类项”，将重塑中国的通信产业格局，利好中国的5G发展。受此影响,两大集团相关的高鸿股份、理工光科和ST大唐涨停，长江通信、烽火通信也逆势上涨。

中国信科诞生利好5G

国务院国资委的最新公告显示，武汉邮科院与电信科研院获准实施联合重组，这意味着大唐和烽火两大通信巨头正式走向合并。

此番重组并非毫无预告。2017年11月23日晚间，烽火通信、光迅科技、长江通信等多家公司公告称，公司控股股东武汉邮电科学研究院正在与电信科学技术研究院筹划重组事宜，重组方案尚需获得有关主管部门批准。直至国资委27日发文，重组尘埃落定。同时国资委官网“央企名录”一栏显示，国资委直属央企减少至96家。

武汉邮科院即烽火科技集团控股股东，是中国光通信的发源地。作为中国主要的信息通信领域产品和综合解决方案提供商，其已形成覆盖光纤通信、数据通信、无线通信与智能化应用四大产业的发展格局，是集光电器件、光纤光缆、光通信系统和网络于一体的通信高技术企业。

电科院旗下则有 *ST 大唐(600198)、高鸿股份(000851)2家A 股企业。电信科研院100%控股大唐电信科技产业集团，是一家专门从事电子信息系统装备开发、生产和销售的大型高科技中央企业，是我国自主知识产权的第三代移动通信国际标准TD-SCDMA的提出者、核心技术的开发者以及产业化的推动者，是第四代移动通信TD-LTE国际标准的核心基础专利拥有者，在5G领域也有深厚的储备。

分析人士称，此次对两大通信央企重组，是国家对通信领域的改革和产业结构调整，对即将到来的5G是重大利好。

事关6家A股公司成长

新设公司由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将电信科研院和武汉邮科院整体无偿划入新公司。武汉邮科院在光通信领域技术突出，电信科研院在无线通信领域储备丰富。二者重组后能够形成集有线通信、无线通信、集成电路设计等为一体的完整产业链，减少无序竞争和同质化经营，有助于电信行业做大做强，通信设备市场有望加速发展。

东吴证券表示，随着5G时代渐行渐近，全球通信市场争夺越来越激烈，光通信领域发展良好的烽火与无线通信领域基础较好的大唐合并，将有利于国家打造具备全球竞争力的电信设备商，有助于我国电信行业做大做强，提升全球影响力。

27日晚间，武汉邮科院旗下的烽火通信、光迅科技、理工光科、长江通信和电信科研院旗下的*ST 大唐、高鸿股份等均发布了集团公司实施重组的提示性公告。各家公司均表示，该事项不涉及公司的重大资产重组，亦不会影响公司的正常生产经营活动；本次重组后，国务院国资委作为公司实际控制人不会发生变化。

从整体实力来看，武汉邮科院旗下企业目前规模、业绩指标优于电信科技院。