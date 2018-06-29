风 雨



本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

据媒体报道：近期“独角兽”基金掀起了一股全渠道销售热潮。经历过个人投资者、机构投资者两轮产品营销后，独角兽基金进入募集尾声，各家基金公司的产品销售数据也受到市场关注。6月20日的消息，6只独角兽基金合计募集金额有望超过1000亿元，但远低于预期。不过，上述诸项数据均来源于各渠道人士的反馈，未能从相关基金公司处获得求证，可能会与实际情况存在偏差，一切以成立公告为准。

“尽管吹鼓手们在 ‘独角兽’ 基金销售期间拼命写文章推销，但‘忽悠’进来购买的大多是散户投资者，而机构则明显处于观望状态。机构们根据过去的经验，也许他们认为独角兽基金封闭3年，流动性比较差，很难判断3年后会是什么情况。”华风说。近期无论是手机APP还是短信，甚至是微信朋友圈里，每次一打开软件总有关于独角兽的图片，稍微一点链接就会出现某某基金公司战略配售基金的宣传资料。而且除了各种手机APP外，各银行以及券商的短信也是铺天盖地的袭来。敢情这些宣传都是冲着散户来的。

“但据我了解，各家基金公司高管和员工自购也十分踊跃。其中，南方基金和招商基金两家公司高管集体顶格认购，跟投的员工也不在少数。汇添富方面也有不少员工进行了认购。基金业内人士表示，战略配售基金封闭3年运作，短期小米公司上市节奏变化不会对产品产生巨大影响，基金不仅投资CDR，还投资新经济创新型企业的IPO等，只要战略配售的都可以参与，未来还会有很多标的可供选择。这说明对‘独角兽’ 基金还是存在仁者见仁智者见智的问题，不能说看好‘独角兽’未来的表现就是非理智的。”高智道。他认为小米推迟A股发行CDR，对CDR战略资金的募集是有一定影响的，但影响并不是很大。

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