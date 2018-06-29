携程酒店的“罗马城”是如何建立的

左启超

近日，同程艺龙和美团等企业纷纷赴港上市的消息，在业内引起了很大的关注。特别是在酒店预订服务方面，同程艺龙和美团酒旅可谓是正面交战。在线旅游老二老三的争夺战，让大家把目光重新拉回到为何携程酒店能稳坐多年头把交椅。

在携程构建的这座强大的“罗马城”背后，是携程在赋能酒店合作伙伴、加强行业创新，以及客服升级等方面的全面提升。特别是携程的酒店预订背后，是其强大的机票、火车票等大交通产品和旅游度假产品的交叉引流和协同效应，这也是美团等“后来者”所不具备的。

数据说话，携程酒店收入遥遥领先

资本背景相似的同程艺龙和美团，让两家背后的大股东腾讯倍感头痛，毕竟双方在微信中都各自占据了不小的流量入口。

从财务数据上看，艺龙绝大部分收入来自住宿预订业务，2017年住宿部分营收23.61亿元，而从整体来看，2017年，同程艺龙合计营收52.26亿元，年度利润为6.85亿元。

美团方面，根据招股书披露，到店、酒店及旅游的收入在109亿元。同时，根据业内人士的分析，其主要的收入来源还是到店业务，酒店及旅游的收入大约在35亿，酒店预订的收入大概在26亿，仅与艺龙的收入相当，与同程艺龙合计营收还有较大的差距，更何况同程艺龙已经大幅盈利。

相比之下携程就显示出了较大的优势。2017年，携程来自酒店预订业务的营收为95亿元、2018年第一季度酒店营收为25亿元人民币。可以说，携程的酒店预订营收在该领域遥遥领先。

赋能酒店伙伴

战略合作加强

携程的酒店业务一直都是携程的核心业务和优势之一，一直以来，携程通过自身的优势，与单体酒店、酒店集团、酒店供应商紧密合作，坐拥130万家全球合作伙伴，并力图打造酒店产业良性生态圈，实现共赢、共荣。相比后来者的合作酒店只有30万家，仅为其零头。

特别是在2018年，为了更好地赋能酒店合作伙伴，携程成立酒店大学，设立商户培训中心、大数据研究中心、用户研究中心等机构，旨在通过大数据分析与多样化课程的打造，帮助酒店业主培养人才，让酒店行业人员熟悉使用酒店相关产品及营销工具，并大幅提升酒店运营效率，进而推动国内酒店行业的升级。

在赋能酒店业主的同时，在消费不断升级大背景下，携程还通过与酒店集团的强强联合，持续进行产品创新，共建酒店新生态圈。

国内酒店集团方面，携程联合铂涛、如家、锦江、华住等四大经济酒店集团进行全方位战略合作。

在国际酒店集团合作方面，携程的力度正在不断加强。近日，携程刚刚联手凯悦酒店集团，推出包括在携程平台上开设凯悦官方旗舰店等在内的合作新模式，以此更好地服务境内外游客。而此前，携程还宣布与法国雅高酒店集团签署战略合作协议，在开设网上雅高旗舰店、共同开发忠诚计划以及信息技术合作等方面展开全面合作。

据业内人士表示，在线旅行社和国内外酒店集团的战略合作实现了消费者、酒店集团与旅游平台的三方共赢。此类合作将有效地帮助酒店集团提高品牌知名度，开展相关营销活动，降低运营成本，提升效率，扩大客源。

时刻以客户为中心 服务升级带动业绩高增长

住宿业绩的高增长，也与服务的不断升级相关。一直以来，携程都坚持着“以客户为中心”的服务理念。针对旅行中可能出现的问题，携程近日宣布全方位对用户服务体系进行升级，推出更为全面的“全程X计划”，全方位提升一站式联动服务保障，让消费者的出行更加放心。

值得注意的是，此次服务升级中，携程酒店服务升级保障十分引人关注，包括了酒店确认后变更，最高首晚房费赔付用户；到店无房，最高首晚房费赔付用户； 承诺不从退改服务中收取任何额外费用等，直击用户出行痛点。

正是这样一种“以客户为中心”的服务理念和制度保障，成为了用户信赖携程住宿产品的重要因素。

2018年第一季度财报显示，携程业绩优秀，其中高星酒店增速一直快于市场平均增速。而其在二三线城市和低预算旅行市场，也在不断扩大影响力。与此同时，携程一季度国际酒店间夜量增速达到了行业平均水平的3倍之高。

在业务端的持续发力，为消费者提供更加可靠、优质的服务产品，“内外兼修”和“高低齐放”，成为了携程住宿业绩持续增长的可靠支持，也成为了与对手不断拉开差距的关键因素。

亲子房、“Easy住”发力

行业创新助力消费升级

随着旅游消费的不断升级，越来越多的消费者对出行入住体验提出了更高的要求，而携程在创新方面的不断努力，也为业绩的高速增长奠定了基础。

例如，在孩子越来越受重视的今天，消费者对亲子酒店产品和服务提出了更高要求，而目前，普通的“两大一小”酒店亲子设施，已难以满足消费者个性化需求。为此，携程前不久正式推出“游游亲子房”，通过个性鲜明的房间设计和良好的互动空间，为更多消费者带来更好的亲子出行体验。

而在智能酒店方面，携程同样在不断创新。目前，携程集团“Easy住”酒店智能解决方案，正全面开创酒店智能化新模式。以技术之力，双向加持酒店“人”的体验。例如，VR全景展示、在线选房，住客可了解酒店环境；自助前台和闪住，帮其轻松办理入离店，免押金、无需排队；智能客控可帮其轻松控制酒店房间；行李寄送服务解放人的双手。

满足客人对酒店多样化的要求，打造从预订到离店的智能化体验，携程的一系列创新，正在促使行业不断升级。

综上种种，可能是携程酒店一直被后来者模仿但始终无法超越的原因。