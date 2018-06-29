“七翻身”进入倒计时

晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市惯性低开，盘中石油矿业开采、公交、采掘服务等板块涨幅居前；午后，股指又是习惯性拉稀，多头也放弃抵抗，最后失守2800点关口，再创逾两年新低，报收2786点；创业板指盘中曾经一度上涨1.5%，但最终也以绿盘报收，下跌0.17%。多头们再坚持一下，过了今天，迎接“五穷六绝七翻身”的行情就将进入倒计时。

汽车行业景气度回升

汽车行业景气度回升的预期以及板块较低的估值水平，使得机构普遍认可当前该板块的投资价值，有机构认为：汽车全年月度销量同比或呈“N”形走势，预计在7月份或8月份触底回升，进入下一个景气度回升周期，与此同时，行业估值和利润增速也有望触底回升，当前行业投资窗口期来临； 汽车行业正处于产业升级的初级阶段，结构性升级领域涵盖整车厂商和零部件厂商，技术升级支撑行业长期发展，细分市场具有革命性机会。近期有8只板块个股被机构给予“买入”或“增持”等看好评级。

5G有望产出上万亿

国务院国资委宣布，经国务院批准，武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司实施联合重组。重组之后，两家公司将并入新成立的中国信息通信科技集团有限公司。在业内人士看来，两大通信央企的“合并同类项”，将重塑中国的通信产业格局，在整合产业和资源后，利好中国的5G发展。当前我国已经成为全球5G开源技术和开源社区最为活跃的地区之一，未来几年，5G有望带动我国直接经济产出上万亿元。

在业内人士看来，此次对两大通信央企的重组，是国家对通信领域的改革和产业结构调整，对即将到来的5G是重大利好。

衰竭缺口已经呈现

A股市场近期出现波动，随即多个部门在宏观、中观、微观等多个层面形成明确预期和利好政策基础，有利于稳定市场。特别是，央行、证监会等多部门还出台具体利好政策，比如降准。降准有助于缓解信用风险，利好债市、股市，而近期A股大跌的主因不是宏观经济基本面，而是资金面和交易层面，降准有助于平缓经济下行的斜率。机构普遍预计，今年下半年有可能进一步实施定向降准，还会有一次至两次的定向降准操作，通过定向降准有利于释放长期资金，有助于降低实体经济的融资成本。

技术上，沪市自3月13日调整以来，已出现4个向下跳空缺口，经典的衰竭缺口也已经呈现，市场做空动能得到充分释放，股指在大跌后凸显战略布局机遇期，加之每年一次的中报行情在即，逢低建仓，正是我们此刻要做的。