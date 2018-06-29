暑假意外孩子安全不得不防-学平险低价高保风险覆盖广

师诗靓

最受学生期待的暑假再度和高温一起来了。孩子在假期内各种活动增加，又少了老师时时刻刻的关注，发生意外伤害的风险也随之加大。那么，在假期内发生的意外，开学时所买的学平险是否能够保障？答案是肯定的。

意外随时威胁学生安全

市民杨女士的儿子读小学四年级，正是活泼好动的时候，时常约着家住附近的几个同学一起踢球。不幸的是，孩子上周末在运动时意外受伤，心急的杨女士赶忙带孩子前往医院进行治疗。等一切都安排妥帖了，杨女士想到了开学时给孩子买的学平险，同时她也有了这样的疑问，不在学校发生的意外伤害可以理赔么？从时间上来看，暑假期间是否有保障？

保险专家指出：“学平险是针对中小学生特点的一种保险，往往由学生入学时自愿投保，被保险人只需交纳几十元的保费就可以获得包括意外伤害、意外伤害医疗以及住院医疗在内的多项保障。一般来说，学平险的保障期间都是一年，所以开学时买的保险，暑假自然也在保障范围内。同样的，从学平险的保险条款来看，并没有限制意外发生在校园内才可以理赔。”

但需要注意的是，学平险是“一年一保”，保险一旦过期，合同就终止，如果没有与上一年衔接上，保险公司为了防止带病投保等道德风险，就会重新设定等待期，住院医疗的等待期一般为30-60天，意外医疗有的产品没有等待期，有的会有5-7天的等待期，在等待期内发生的风险，保险公司不负责赔偿。

从上述保险专家的回答已经可以看出，学平险价格低、保障全面，作为一种带有社会福利性质的保险，它的基础保障作用明显，对于防范未成年学生的意外风险的意义重大。

根据人口统计年鉴显示:1-4岁的幼儿中，每10万人就有20人因意外和中毒身故，达到整体死亡率的46%，疾病死亡率42.6%；5-12岁也有20%以上的意外身故比率，而疾病身故则有所上升。所以一般学平险最核心的保障是意外身故和疾病身故。

家长手握自主选择权

2015年6月份，教育部、国家发改委等部门发布了《关于2015年规范教育收费治理教育乱收费工作的实施意见》，严禁各级各类学校代收商业保险费，不得允许保险公司进校设点推销、销售商业保险。

需要明确的是，虽然学平险带有社会福利性质，但其本质上还是商业保险，因此目前已经严禁由学校统一投保。然而，这并不意味着学平险不值得购买。

业内人士指出，以往确实有个别学校会为了追求经济利益，而向家长推荐保障少、保额低、保费高的学平险产品，以获得保险公司的高额回报，引起家长的反感；同时，学校代收保费，其实是在没有相应资质的情况下充当了保险中介的角色； 此外，学校统一投保，也制约了家长和学生自主选择的权利，导致部分学生无法购买到最适合自己的产品。

因此，禁止学校代买学平险，相当于是把自主选择权交回到学生和家长的手中，家长可以根据自家孩子的个人特点和保障需求选择更适合的学平险，让学平险的作用真正落到实处。

投保误区要规避

然而，也有“心大”的家长提出，孩子从出生开始就有医保，那学平险是否就显得有些“鸡肋”？

事实上，后者可以对前者进行有效的补充。

保险专家分析指出，二者的保障范围是不同的。在医疗方面，医保的赔偿比例较低，学平险可以对自费医疗部分予以进一步补偿。同时，学平险还包含医保所没有的身故和伤残责任。也就是说，一旦孩子发生意外事故或者生病，在儿童医保报销之后，家长还可以到保险公司按照学平险的标准进一步理赔。

“但是，考虑到学平险的定价，这类保险虽然保障范围虽然但保障力度不高，尽管已经可以作为医保的补充，事实上，要给孩子更全面的安全保护网，还是应该在经济条件允许的情况下，另外配备比如少儿重疾险、少儿医疗保险等保障”，上述专家进一步表示。

也就是说，并不是有了学平险就“万事足”了。

一般来说，为孩子购买商业保险的顺序是意外、重疾、医疗、教育金。家长在选择保险产品时，可根据孩子的年龄阶段来选择不同的保险类别，可按经济情况分步或综合实施。

孩子在幼儿阶段，求知欲和好奇心最强、活泼好动。尤其是上学后，到了新环境，发生意外伤害的几率变高。因此，这类新生的保险产品应该以意外伤害险为主。

与此同时，由于重大疾病发病呈现出年轻化的趋势，且考虑到提早购买的费率优势，尽早为孩子投保重疾险也十分必要。此外，在安全和健康有了保障的基础上，还可以根据家庭经济情况，为孩子储备教育金。