企业年金和个人养老金大不同，该选哪个好？

兴全基金 黄鼎钧

退休后如果想要维持好的生活品质，经济收入是很重要的。从专业角度来看，所得替代率是衡量退休后与退休前收入比例的关键指标。

根据多项研究，较理想的基本养老金所得替代率在70%以上，而我国的所得替代率保持在50%以下，并逐年下降。由于所得替代率离理想目标还有差距，所以开展第二支柱的企业年金和第三支柱的个人养老金，补充第一支柱基本养老保险的不足很重要。

对于很多人来说，到底该投企业年金还是个人养老金？可以从以下4个层面来考虑。

第一，运作模式。企业年金为单位和个人一起缴纳，具有“杠杆”性质。而个人养老金是自愿缴交的，从自身的工资扣除，不具备“杠杆”特征。但企业年金的“杠杆”有上限，企业缴费比例不超过员工工资总额的8%，企业和员工缴费合计不超过员工工资总额的12%。

第二，投资业绩，两者的业绩差异 并 不 大。根 据 银 河 证 券《2012-2017年企业年金投资管理人业绩报告的报告》显示，各个投资管理人年度平均收益率最高的为8.19%，最低的为5.32%。而个人养老金由于还未有明确数据，从现存三只与养老目标FOF资产配置设定类似的目标日期基金业绩来看，截至2018年6月21日，成立以来年化收益率介于8.97%至7.30%之间。

第三，缴税方式，企业年金、个人养老金都享有税收优惠政策。企业年金的单位缴交部分，当期暂不需缴纳个人所得税； 个人缴的部分在不超过缴费计税基数的4%，可以从当期的应纳税所得额中扣除；同时月平均工资超过个人工作地所在地上一年度月平均工资300%以上的部分，也不计入个人缴费工资计税基数。而个人养老金也有税收递延优惠，税收递延金额是当月应税收入的6%或1,000元，取金额较低值。

第四，领取方式，企业年金领取方式较灵活，可以一次性或部分性的大额领取； 以税收递延型商业养老保险为代表的个人养老金可能需要设定超过15年以上的领取期限。但企业年金在领取时需要以“工资、薪金所得”的标准收取个人所得税，所以大额领取可能会造成税率提升。