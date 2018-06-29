新能源汽车保费飙升 专属保险即将出台

师诗靓

近日，中国保险信息技术管理有限责任公司发布新能源汽车保险市场分析报告，报告显示，新能源车近五年年均保费增速达72%。对于新能源车来说，与传统汽车适用同一种车险显然并不合适。在这样的背景下，近日在中保协召开的商业车险示范条款研究工作组2018年度第一次例会上，“新能源汽车保险专属条款”成为了会议一大重点。

据工信部数据统计，自2013年以来，我国新能源汽车产销量持续增长。2017年，新能源汽车产销量分别为79.4万辆和77.7万辆，分别同比增长53.8%和53.3%。

巨大的购车需求也催生了新能源汽车的保险需求。2013至2017年的年均承保车辆增速达78.6%，年均保费增速为72.0%。2017年新能源汽车承保车辆数达171.7万，同比增速为47.0%，保费规模为101.6亿元，同比增速为50.4%

同时，新能源汽车在新车承保中也表现出强劲的增长态势，承保量占比从2013年的0.32%提升至2017年的2.74%。其中，家用车和出租租赁中新能源汽车的承保占比均呈现持续提升。

值得注意的是，从整体上来看，新能源汽车的出险频率比非新能源汽车高，具体到不同的车辆种类：家用车中新能源汽车出险率远高于非新能源汽车，高出11.7个百分点；公务用车和公路客运汽车中新能源汽车出险率分别低于非新能源汽车8.0个百分点和7.1个百分点。然而，新能源汽车单均保费却高出非新能源汽车21%。

也就是说，对新能源车直接沿用传统汽车保险并不是一个长久之计，市场亟待新能源车专属车险的面市。

在中保协近日召开的商业车险示范条款研究工作组2018年度第一次例会，来自保险业16家财产保险公司的代表讨论了2014版商业车险条款的修订、汽车延保保险条款的制定以及新能源汽车保险的专属条款。

据悉，此次新能源汽车专属保险条款中保协也有一个初步的时间计划：5月底开展新能源汽车承保和理赔调研，6月底至7月初形成条款初稿，7月9日至7月13日召开专家意见修改条款，7月23日至7月27日将条款报送给银保监会。7月底至8月初，新能源汽车专属保险条款将对外征求行业意见，8月13日至8月17日根据行业意见修改条款，8月底新能源汽车条款定稿发文。