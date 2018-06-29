探访莫斯科新圣女公墓-喧嚣背后的“空谷幽林”

晨报特派记者 金 昊

（莫斯科6月28日电）

走出莫斯科地铁1号线运动站，因为世界杯而喧嚣起来的卢日尼基体育场就在眼前，这里到处都可以看到狂欢的影子。但就在这些喧嚣的背后，却隐藏着一处“空谷幽林”——莫斯科新圣女公墓。没有狂欢，没有喧嚣，与卢日尼基体育场仅1公里之隔的新圣女公墓用自己独特的方式，守护着这片难得的“精神净土”。

新圣女公墓建于16世纪，起初是教会和上层贵族的安息之地，直到19世纪它才逐渐成为了对俄罗斯有杰出贡献的各领域人物最后的归宿。公墓占地7.5公顷，安葬着26000多位俄罗斯各个时期的历史名人，因此，这里已经成为众多游客，尤其是文学、音乐爱好者“朝圣”的殿堂。

公墓被一圈红色围墙与外界隔离开，门口一家花店，可以供游客购买花束入园祭奠，一支康乃馨的售价大约是人民币6元左右。沿着主路往里走，可以看到中心区域有一块由三色石块拼造而成的飘扬的俄罗斯国旗，那便是俄罗斯第一任总统叶利钦的墓碑。除了叶利钦，波德戈尔内、赫鲁晓夫等政治家也有墓碑在此。

其实，新圣女公墓内安葬的政治家很少，这使得墓地少了一些政治上的纷杂争论。而那些朴素甚至无名的战争英雄们，他们在苏联卫国战争期间把生命毫无遗憾地献给这片土地，如今，他们也成为了墓园内最值得被缅怀的灵魂。

沉睡的艺术家和文学家们，则让这个墓园多了一份艺术上的超脱和优雅。俄罗斯芭蕾女神乌兰诺娃、大马戏创始人尤里·弗拉基米洛维奇·尼库林、男低音歌唱家夏里亚宾、著名作家契诃夫、果戈里，都在这里静静诉说着这个民族悠久的历史和辉煌的文化。

新圣女公墓作为欧洲三大公墓之一，也反映了俄罗斯独特的公墓文化。墓碑不再是简单的一块石碑，而是将人物的生平和性格浓缩在每一个不同的雕像中。这些雕像形态各异，用艺术的方式来讲述一个个不平凡的故事。

在漫步的过程中，我被苏联女英雄卓娅的雕像深深吸引。雕像定格了卓娅就义时的动作和神态，虽然将要倒地，但依然可以感受到她的坚毅和不悔。卓娅墓的对面，便是她弟弟舒拉的墓碑。如果你曾经被《卓娅和舒拉的故事》影响过，那这两座墓碑，会让你重新找回当年读书时内心的澎湃。

同样面对面做邻居的还有大作家果戈里和契诃夫。契诃夫的墓碑像一座高高的白色小屋，从周围一片灰黑色调中跳脱出来，正如他的文章，自然而有趣味。导演、戏剧理论家斯坦尼斯拉夫斯基的墓碑没有头像，只有一块用白色大理石雕刻的白色幕布，大幕拉上，一生闭幕；拉夫里洛维奇的墓碑上有三个弹眼，这是这位苏联穿甲弹之王的最好墓志铭。乌兰诺娃依然在立着脚尖舞蹈、夏里亚宾依然坐在沙发上安详倾听歌声……

草木绿茵环绕着每个墓碑，将他们依次分开，也让他们紧紧相连。阳光透过树叶洒到墓碑上，洒到人们放在墓碑前的鲜花上。与隔壁不远处的卢日尼基会不由自主和身边人一起跳跃欢呼不同，走进这里，连脚步都会不自觉放缓。