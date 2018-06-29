卫冕冠军最大的魔咒是惰性

威 水



我不是德迷，我们家唯一的德国球迷是我10岁的儿子。而他 喜 欢 德 国 的 理 由 也 很 简单——最初他是喜欢荷兰的，但人生大起大落太过刺激，当荷兰在欧洲区预选赛沉沙折戢后，儿子表示他的小心脏受不了这种时常来袭的挫败感，于是我和老婆共同向他推荐了德国——稳定、可靠，每逢大赛必有出色发挥，上得厅堂下得厨房，一旦拥有别无所求。

然而，隔天早上，儿子是哭着刷牙的……

说这段小故事当然不是为了在德迷的伤口上撒盐，只是为了从一个侧面印证德国足球的强大，这种强大几乎已经成为足球世界的常识，成为一种心理暗示。就像莱因克尔说的：足球就是22个人在场上奔跑比赛，最后德国人获胜的运动。

所以，即便是德国队在小组赛首战不敌墨西哥，爆出冷门后，依旧极少有人认识到德国足球潜在的危机，在朋友圈里流传更广的，是一段历史梗：在莫斯科，德军从来没有取得过一场胜利。

更具迷惑性的是，随后的小组第二战，德国队在被罚下一人10打11的情况下，最后阶段依靠克罗斯的任意球完成逆转。一个偶然性极高的小角度定位球直接破门，反而成为崇德派心中冥冥中早已注定的必然，成为德国足球顽强、铁血的又一个完美注脚，也让莱因克尔的名言有了全新的2.0版——“足球是一项简单的运动，22个人追着球跑了82分钟，然后德国有人被罚下了，剩下的21个人又追着球跑了13分钟，最后，德国人不知道怎么又赢了。”

这是一段很装13的吹捧，在一定程度上，它代表了在漫长的勒夫时代里，球迷和德国国家队之间心照不宣的，对自我的催眠。但很少人意识到，作为德国足球永远的敌人，英格兰人在看似肉麻的吹捧中，埋藏了一个恶毒的诅咒——莱因克尔的原文表述是“somehow fucking win”（不知道怎么又赢了）。

世间事，如果始于赢得不清不楚，往往终于输得不明不白。

看德国和韩国之战，让我想起了缺少以哈维和伊涅斯塔为代表的黄金一代的西班牙队，沉醉在中场低效率的短传倒脚中无法自拔，犹豫而缺乏锋芒。

德国队缺乏致命的速度，那台名叫萨内的高性能发动机被勒夫遗弃在德国。相比于不可捉摸的天赋，勒夫显然更加信任他打磨了超过10年的众多体系球员。

德国队缺乏战术的多样性，在需要强攻的时候，他们没有攻城槌，1米94的瓦格纳同样被遗落在遥远的德国，尽管在很多人看来，效力于拜仁的高中锋，完全有能力成为日耳曼军团的新一代空霸。

更重要的是，德国队缺乏一个真正的领袖和核心，勒夫在厄齐尔和克罗斯之间摇摆不定，而这两人，在德国队吃饭时，据说已经各率同党分桌而食。

至于说到对荣誉的饥渴，我不敢妄自揣度。但如今，德国人的“吹风机”，甚至吹不乱一个美妆门将由发胶堆砌的发型。

而在这场刺眼的失利之前，这些问题都不是显性的。换句话说，在这届世界杯上，阿根廷都是问题，而德国队没有问题。勒夫和他的德国队度过了长达12年的强盛期，他们像历史上众多伟大的王朝、或者著名的企业一样，在歌舞升平中变得臃肿和虚浮。他们开始信任惯性的运作，没有意识到惯性必然会带来组织的惰性，危机感失去之后，必然是危机的接踵而至。

如果说，世界杯上真的存在所谓的“卫冕冠军魔咒”，我想，这大概就是吧。上天没有封印你的命运，但蒙蔽了你看清自己的眼睛。