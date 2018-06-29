要闻|七部委下月起严打楼市乱象半年

将在北上广深等30个城市先行开展，重点打击投机炒房、房地产“黑中介”、虚假房地产广告等四个方面

据新华社北京6月28日电

针对近期房地产市场乱象，为严厉打击侵害群众利益的违法违规行为，住房和城乡建设部等七部门联合开展治理房地产市场乱象专项行动，将于今年7月初至12月底，在北京、上海等30个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动。

根据住建部、中宣部、公安部、司法部、税务总局、市场监管总局、银保监会等部门近日联合印发的通知，本次专项行动的打击重点包括投机炒房、房地产“黑中介”、违法违规房地产开发企业和虚假房地产广告等四个方面。

一是打击操纵房价房租、捂盘惜售、捏造散布虚假信息、制造抢房假象、哄抬房价、违规提供“首付贷”等投机炒房团伙；二是打击暴力驱逐承租人、捆绑收费、阴阳合同、强制提供代办服务、侵占客户资金、参与投机炒房的房地产“黑中介”；三是打击从事违规销售、变相加价、一房多卖、霸王条款、价格欺诈以及限制阻挠使用公积金的房地产开发企业；四是打击发布不实房源和价格信息、进行不实承诺等欺骗、误导购房人的虚假房地产广告。

这30个城市包括：北京、上海、广州、深圳、天津、南京、苏州、无锡、杭州、合肥、福州、厦门、济南、郑州、武汉、成都、长沙、重庆、西安、昆明、佛山、徐州、太原、海口、宁波、宜昌、哈尔滨、长春、兰州和贵阳。（网站首页图：晨报资料图片）