抵制历史虚无主义 习近平这些话入脑入心

来源：央视网

2016年7月1日，习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上发表重要讲话。图片来源：新华社

再过几天，中国共产党即将迎来十九大后第一个生日。

97年艰苦奋斗，97载春华秋实，中国共产党带领中国人民创造了一个又一个伟业，赢得了一次又一次胜利。

“中国共产党人是马克思主义者，坚持马克思主义的科学学说，坚持和发展中国特色社会主义，但中国共产党人不是历史虚无主义者，也不是文化虚无主义者。”

今天，让我们和习近平一起铭记党史，不忘初心。

2017年10月31日，在上海中共一大会址纪念馆，习近平带领其他中共中央政治局常委同志一起重温入党誓词。图片来源：新华社

开天辟地的大事变

近代中国积弱积贫、九原板荡、百载陆沉。在这般民族危亡之际，1921年，伟大的中国共产党诞生了。

习近平这样评价中国共产党的诞生：“这一开天辟地的大事变，深刻改变了近代以后中华民族发展的方向和进程，深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运，深刻改变了世界发展的趋势和格局。”

有了中国共产党，近代中国才有了改天换日的大变化。“从此，中国人民谋求民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福的斗争就有了主心骨，中国人民就从精神上由被动转为主动”，而且“从根本上改变了近代以后中国内忧外患、任人宰割的悲惨命运”。

高楼林立的现代化都市上海，有一座青红砖墙、黑漆大门的石库门建筑格外肃穆。这就是兴业路76号中共一大会址。十九大闭幕后仅一周，习近平专程来到这里，瞻仰党的诞生地。

“自成立之日起，中国共产党就以实现中国人民当家作主和中华民族伟大复兴为己任，为‘索我理想之中华’矢志不渝，‘唤起工农千百万’，进行艰苦卓绝的革命斗争，终于彻底推翻了帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山，建立了人民当家作主的新中国，亿万中国人民从此成为国家和社会的主人。”

“不忘初心，方得始终。”与党员、群众谈及前进道路时，习近平多次说：“中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。这个初心和使命是激励中国共产党人不断前进的根本动力。”

2018年4月13日，习近平在位于海口市的海南省博物馆门前广场上同海南省部分劳动模范和行业代表亲切握手。图片来源：新华社

伟大的历史贡献

中国共产党成立之后，党紧紧依靠人民，带领中国人民跨过一道又一道沟坎，取得一个又一个胜利，实现一次又一次飞跃，为中华民族作出了伟大历史贡献。

——“这个伟大历史贡献，就是我们党团结带领中国人民进行28年浴血奋战，打败日本帝国主义，推翻国民党反动统治，完成新民主主义革命，建立了中华人民共和国。”

——“这个伟大历史贡献，就是我们党团结带领中国人民完成社会主义革命，确立社会主义基本制度，消灭一切剥削制度，推进了社会主义建设。”

——“这个伟大历史贡献，就是我们党团结带领中国人民进行改革开放新的伟大革命，极大激发广大人民群众的创造性，极大解放和发展社会生产力，极大增强社会发展活力，人民生活显著改善，综合国力显著增强，国际地位显著提高。”

中国共产党带领中国人民，“实现了中国从几千年封建专制政治向人民民主的伟大飞跃”“实现了中华民族由不断衰落到根本扭转命运、持续走向繁荣富强的伟大飞跃”“实现了中国人民从站起来到富起来、强起来的伟大飞跃”。

90多年来，中国共产党和中国人民用鲜血、汗水、泪水写就了一段波澜壮阔的发展历程，其中有苦难也有辉煌、有曲折也有胜利、有付出也有收获。它们是中华民族不能忘却、不容否定的壮丽篇章，更是继往开来、奋勇前进的现实基础。

这是《习近平谈治国理政》第二卷中英文版的精装版和平装版，2017年11月7日摄。图片来源：新华社

为人类谋和平与发展

中国共产党拥有近9000万名党员，是世界上最大的政党。“大就要有大的样子，”习近平说，“中国共产党所做的一切，就是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴、为人类谋和平与发展。”

2016年7月1日，习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上郑重表示：“为人类不断作出新的更大的贡献，是中国共产党和中国人民早就作出的庄严承诺。”

2017年12月1日，习近平在中国共产党与世界政党高层对话会上再一次郑重强调，中国共产党将始终做到以下几点：

——“一如既往为世界和平安宁作贡献”，并倡议“世界各国政党同我们一道，做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者”。

——“一如既往为世界共同发展作贡献”，并倡议“世界各国政党同我们一道，为世界创造更多合作机会，努力推动世界各国共同发展繁荣”。

——“一如既往为世界文明交流互鉴作贡献”，并倡议“将中国共产党与世界政党高层对话会机制化，使之成为具有广泛代表性和国际影响力的高端政治对话平台”。

“人类命运共同体，顾名思义，就是每个民族、每个国家的前途命运都紧紧联系在一起，应该风雨同舟，荣辱与共，努力把我们生于斯、长于斯的这个星球建成一个和睦的大家庭，把世界各国人民对美好生活的向往变成现实。”

这个由中国共产党人提出的中国理念、中国方案，被写入联合国决议，备受世界瞩目。“我们要把自己的事情做好，这本身就是对构建人类命运共同体的贡献。”习近平表示。

“历史是最好的老师，它忠实记录下每一个国家走过的足迹，也给每一个国家未来的发展提供启示。”

从1921年到2018年，97年寒暑，97载秋冬，几多风雨、几多荣光。在十九大之后，中国共产党第一个生日之际，中国人民可以饱含深情、充满自信地说：“历史和人民选择中国共产党领导中华民族伟大复兴的事业是正确的”；“历史已经并将继续证明，没有中国共产党的领导，民族复兴必然是空想”。（文/钱景童）