习近平提出的这份中国方案，不少国家想学习借鉴！

央视新闻

6月26日的《新闻联播》报道了这样一条新闻：前不久，来华访问的老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬一行专程来到湖南省花垣县十八洞村考察扶贫工作。本扬说，十八洞村的扶贫经验和做法值得老挝学习借鉴。

△2013年11月3日，习近平在十八洞村同村干部和村民座谈

2013年，正是在十八洞村，习近平总书记首次提出“精准扶贫”重要思想。如今，这一中国方案正得到越来越多的国际认同。

十八洞村的扶贫经验值得老挝借鉴

湖南省花垣县十八洞村地处大山深处，2013年，习近平总书记在这里首次提出“精准扶贫”重要思想。在干部群众的共同努力下，十八洞村因地制宜发展特色种养、乡村旅游等产业，全村人均年收入由4年前的1668元上升到10180元。

本扬一行参观了十八洞村的村容村貌，走访了当年的贫困户，详细询问他们的生产生活情况。本扬说，“看到十八洞村践行习近平总书记提出的‘精准扶贫’思想，短时间内面貌发生了翻天覆地的变化，实现了脱贫致富，我感到十分高兴。习近平总书记不仅胸怀天下、心系国家，而且关心少数民族的生产生活，对偏远山村的基层民众嘘寒问暖，这都非常值得老挝党认真学习，你们的省、市（州）、县、乡（镇）、村五级书记抓扶贫，层层抓落实的做法，使我很受启发。老挝还有很多贫困人口和家庭，十八洞村的扶贫经验和做法值得老挝学习借鉴。”

△《新闻联播》视频：本扬来到十八洞村

习近平精准扶贫思想逐步丰富完善

习近平总书记多次说，困难群众是他最牵挂的人。2020年全面建成小康社会，实现现行标准下贫困人口全部脱贫是必须完成的任务。而要做到一点，需要“精准扶贫”、“精准脱贫”。

党的十八大以来，习近平总书记多次谈到“精准扶贫”，并将这一思想逐步丰富完善。2014年，习近平总书记提出了精细化管理、精确化配置、精准化扶持等重要思想。2015年，习近平总书记提出注重扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准等六个精准。2017年以来，随着脱贫攻坚战深入推进，习近平总书记进一步指出，扶持谁、谁来扶、怎么扶、如何退，全过程都要精准，有的需要下一番“绣花”功夫。党的十九大上，习近平总书记又提出坚持大格局扶贫。

精准扶贫贵在精准，贵在落实，贵在各级党委政府的重视和真抓实干。实践证明，习近平总书记精准扶贫思想是打赢中国扶贫攻坚战的行动指南。

多位外国政要点赞中国扶贫经验

十八洞村实现脱贫是习近平精准扶贫思想的生动实践，这一思想还指引着我国创造了世界反贫困史上的减贫奇迹：按现行国家农村贫困标准测算，全国农村贫困人口由2012年末的9899万人减少至2017年末的3000万人左右，5年累计减贫6600万以上。同时，精准扶贫思想的国际影响力也逐步展现出来。2017年4月，联合国开发计划署全球合作高级顾问马克和乌拉圭广泛阵线主席米兰达在云南实地考察扶贫工作。当地“五级书记抓扶贫”、层层抓落实的做法，令他们印象深刻。米兰达说：“云南的做法表明，坚定的决心和坚强的政治引领很关键。”

△乌拉圭广泛阵线主席米兰达在云南实地考察扶贫工作

据新华社的一篇报道，2017年6月，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行的中非减贫发展高端对话会上，一本来自中国的著作《摆脱贫困》成为各方关注焦点。这本书记录了习近平总书记当年在福建省宁德地区工作期间的思考与实践，对减贫脱贫着墨尤其多。穿越时空和语言的界限，“人穷不能志短”“弱鸟可望先飞，至贫可能先富”等观点引发广泛共鸣。一位来自刚果(金)的与会代表感慨，非洲有数以万计的“当年的宁德”，这本书不仅是写给中国读者，更是写给所有非洲人和所有致力于摆脱贫穷泥沼的国家和人民的。

2015年10月16日，在2015减贫与发展高层论坛的主旨演讲中，习近平面对中外嘉宾提到，中国在扶贫攻坚工作中采取的重要举措，就是实施精准扶贫方略，找到“贫根”，对症下药，靶向治疗。习近平的演讲引发强烈反响，与会的乍得总统代比、克罗地亚总统基塔罗维奇等领导人表示，中国在较短的时间内使数亿人口脱贫，极大推动了全球千年发展目标的实现，期待继续同中国开展减贫方面的对话和合作。

习近平的精准扶贫思想不仅在中国创造了奇迹，也为世界减贫事业贡献了中国方案。

更多新闻

监制/杨继红 唐怡 主编/王兴栋 李伟

编辑/郭爽

©央视新闻