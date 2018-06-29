习近平要求外交工作要把握“四个大势”

把握世界多极化加速推进的大势，重视大国关系深入调整的态势。国际格局快速走向多极化，是时代进步的要求，也符合各国人民的利益。多极化格局使世界各种力量逐渐形成既相互借重又相互制约与制衡的关系，有利于避免新的世界大战的爆发，有利于遏制霸权主义和强权政治，有利于推动建立公正合理的国际政治经济新秩序，有利于实现各国人民对和平、稳定、繁荣的新世界的美好追求，也有利于广大发展中国家抓住机遇、发展自己。大国关系历来是牵动世界和平与发展的重要因素。冷战结束以来，尤其是2008年国际金融危机以来，经济全球化、社会信息化、世界多极化深入发展，大国关系经历新一轮深刻调整。各主要大国应根据全球战略环境深刻变化，着眼增强综合国力和国际竞争力，纷纷推进对外战略调整，在政治上分化重组、经济上融合竞争、文化上交流交锋，形成既竞争制约又合作协调的大国关系态势。比如中美在相互适应、探索构建新型大国关系；美俄关系在曲折中重新走向较量……越来越多的新兴大国在大国关系中发挥日益重要的作用。把握世界多极化加速推进的大势，重视大国关系深入调整的态势是新时代对外工作的重要一环。

把握经济全球化持续发展的大势，重视世界经济格局深刻演变的动向。经济全球化是当今世界发展变化的深刻背景和根本趋势，也直接影响我国对外工作战略的选择。经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，它让世界各国经济联系加强，相互依赖的程度日益加深，任何国家或地区的经济发展都离不开外部的资源、资本、技术和市场。国际经济协调机制重要性越来越突出，各种多边或区域组织对世界经济的协调和约束作用增强。与此同时，以中国为代表的发展中经济大国以新兴经济体强劲增长的态势深度融入全球化格局之中，改变了经济全球化的整体面貌，并强有力地推动经济全球化进入新时代。这不仅改变了全球经济体系的基本结构，而且各国经济尤其是产业体系高度绞合，国际分工合作冲破地理国界和政治国界。不仅经济行为普遍跨越国界，而且经济主体的组织形态跨越国籍，跨国公司以及跨国产业链成为经济全球化的重要载体和实现形式。各国经济特别是各大国经济，包括对手国家经济之间，都处于相互交织的关联网中。我们必须把握这些大势和规律，探索经济全球化条件下中国对外工作的政策和战略。

把握国际环境总体稳定的大势，重视国际安全挑战错综复杂的局面。目前全球安全形势总体趋缓，国际环境总体稳定的基本态势进一步发展，世界大战和大国全面对抗在较长时期内可以避免，和平发展的时代主流不变。但国际安全形势复杂多变，传统与非传统安全领域危险交织，传统冲突趋缓而冲突根源并未消除，非传统安全威胁上升，各种新危险新挑战不断出现。面对当前总体稳定的国际环境以及中国在国际安全环境中各种问题与挑战，新时代的对外工作应当合理调整我国国际安全战略策略，抓住主要矛盾，利用各种有利因素重点处理好与大国及主要邻国的关系，巩固地缘战略依托，妥善处理我国传统安全和非传统安全问题，努力维护我国和平崛起战略机遇期良好的国际安全环境。

把握各种文明交流互鉴的大势，重视不同思想文化相互激荡的现实。在对外工作上，我们党历来主张用欣赏、包容、互鉴的态度来看待世界上的不同文明，主张各种文明间的交流对话。周恩来同志曾形象地把外交、外贸和对外文化交流比喻为一架飞机，外交是机身，外贸和对外文化交流是飞机的两翼。习近平同志指出：“文明交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。”“我们应该从不同文明中寻求智慧、汲取营养，为人们提供精神支撑和心灵慰藉，携手解决人类共同面临的各种挑战。”当今世界，各种文明既迎来百花齐放、争奇斗艳的广阔空间，又面临强化认同、凸显特色的发展局面。特别是在全球化和信息化深入发展，各种文明交往互动空前广泛深入的背景下，彼此是包容互鉴、共同进步、交相辉映，还是唯我独尊、冲突对立、你输我赢，这不仅影响世界的和平与发展，而且决定人类文明的整体前景。新形势下，党的对外工作要进一步把握各种文明交流互鉴的大势，重视不同思想文化相互激荡的现实，更加注重以文明交流互鉴为基础的理念交友。习近平指出：“应该推动不同文明相互尊重、和谐共处，让文明交流互鉴成为增进各国人民友谊的桥梁、推动人类社会进步的动力、 维护世界和平的纽带”。