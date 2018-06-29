奋发谱写新时代共青团事业新篇章

来源：中青在线

共青团十八大代表认真讨论工作报告

怀着在开幕会上亲身感受习近平总书记关怀的振奋和喜悦，怀着不负重托、认真开好团十八大的庄严感使命感，参会代表们在认真学习党中央致词的同时，对贺军科同志代表团十七届中央委员会向大会所作的工作报告展开了热烈讨论。大家对照党中央的要求，结合前期的学习，结合工作中的经历和感受，结合遇到的问题及引起的思考，围绕工作报告各个部分的内容作了深入交流探讨。

代表们普遍认为，在前期广泛深入调研、多方征求意见，汇集全团实践成果和智慧的基础上，这份工作报告灵魂主线突出、“四个意识”鲜明，把握了党的要求，把握了共青团的组织属性和职能定位，把握了时代方位，把握了青年特点，是一篇体现政治站位，体现思想性、实践性、时代性、青年性的好报告，将对未来五年和今后一个时期的共青团工作产生重要指导作用。

工作报告的灵魂和主线，使代表们坚定了精神支柱。团江苏省委书记王伟说，报告的标题、大会主题以及开幕会眺台标语，第一句话都是“高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜”，这充分体现了党的指导思想就是团的指导思想。我们就是要时刻保持思想上的清醒和自觉，确保团的一切工作须臾不偏离正确航向。团甘肃兰州市委书记丁肃静、团河南许昌市委书记陈涛说，党中央致词和工作报告都对习近平总书记关于青年工作的重要思想作了阐述和梳理，这帮助我们既领略了全貌、又把握了实质，在学习和领会时更加系统、更加深入，在运用时更加具有现实性、针对性。我们要自觉以之为根本遵循，真正学懂、弄通、做实。团福建省委书记肖华鑫说，习近平总书记关于青年工作的重要思想，深刻回答了新时代培养什么样的青年、怎样培养青年，建设什么样的共青团、怎样建设共青团等方向性、全局性、战略性重大课题，是我们做好共青团工作的“宝典”和“宝藏”。每一名团干部都要认认真真学习好、落实好，让伟大思想转化为丰硕的现实成果。团内蒙古区委书记陈晓东说，报告第三部分专章阐述了以习近平新时代中国特色社会主义思想统领团的工作，特别提神、特别提气。尤其是关于政治建团、思想立团、固本兴团、改革强团、从严治团的阐述，概括准确，表达鲜明，铿锵有力，把握了共青团的本质特点和生命要素，为我们形象描绘了新时代党的助手和后备军、马克思主义青年组织的应有模样，是团的建设的努力方向。陕西延川县文安驿镇团委书记杨宝剑说，梁家河是习近平新时代中国特色社会主义思想的发祥地和实践起点，我们要从习近平总书记的成长足迹中、从《习近平的七年知青岁月》中汲取力量，始终追随总书记的初心，践行总书记的教诲，成长为新时代的好青年。

工作报告对过去五年工作的总结，引发了代表们的回顾和思考。团广西区委书记李楚说，报告对团十七大以来工作8个“新”的梳理，表述醒目，内容全面、客观，凝结着五年来广大团干部和团员青年的努力和汗水。在听报告时，五年来推进各项重点工作的场景历历在目，很有感触、很有共鸣。团重庆市委书记张继军说，报告对“开启改革新征程”作了提纲挈领的总结。改革是近年来共青团工作的主题词，全团上下在深化改革的问题上认识清醒、态度坚决，刀刃向内、举措有力，一项项改革安排蹄疾步稳、逐次落地，取得了明显成效。这反映出共青团在贯彻党中央关于群团改革要求上立场坚定、态度坚决、行动有力，今后还要继续抓深抓实。不少来自基层的团代表动情地说，从来没想过自己能到人民大会堂来开会，是团组织给了这个机会，是共青团改革创造了这个机会，一定要履行好代表职责，为共青团改革加分。江苏半城传媒有限公司音乐总监陈韵龙樾说，共青团开展的“筑梦计划”让自己受益良多，在与团组织深入联系、参加活动的过程中，感受到了思想的正能量，感受到了组织的温暖。各领域青年代表纷纷盛赞团的新媒体工作，对近年来共青团推出的“我为核心价值观代言”等网络活动如数家珍，对网上“团团”流露出抑不住的喜爱和自豪，纷纷表示一定要爱护好、扩大好团的网上影响力。团贵州省委副书记闵江涛说，报告关于共青团存在挑战的4个“充分认识到”，直面问题，分析深刻，听了以后有醍醐灌顶之感，今后的工作中一定要更加注重应挑战、补短板，夯实好基础。

强国时代青年的历史使命，激发了代表们的热情和责任感。代表们纷纷表示，党的要求和青年的使命赋予了共青团神圣职责。报告算了“年龄账”“强国账”，指出当代青年与建设强国的历史进程同生共长、命脉相连，要奋力将强国目标在自己手中变为现实，极大地点燃了广大团员青年的激情与梦想，也极大地鼓舞着团干部为党做好强国时代的青年工作。中国航天科工集团有限公司团委书记齐先国说，航天梦、青春梦，都是航天青年坚定跟党走、追寻中国梦的具体体现。航天人将继续发扬“四个特别精神”，以我青春铸剑，建设航天强国。中国铁路青藏集团有限公司团委书记田大勇说，完成党交给我们青年一代的光荣使命，青藏铁路团员青年将奋力挑战极限、勇创一流，让青春在雪域之巅闪光。西藏贡嘎县杰德秀格桑围裙农民合作社负责人旦增卓嘎说，建设强国，“三农”很重要。作为扎根农村的一名创业致富“领头雁”，要撸起袖子加油干，带动更多伙伴在乡村振兴中显身手。火箭军政治工作部干事王东说，将认真抓好大会精神学习，团结带领广大青年官兵用砺剑青春为强军兴军助力，为党旗团旗争辉，让“东风快递、使命必达”这一战略军种名片越来越响亮。

报告对培育时代新人、青春建功新时代、促进青年发展的部署，让代表们明晰了工作布局。代表们普遍认为，报告要求全团牢牢把握首要政治任务和核心业务，各级团组织一定要聚焦主责主业，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想构筑青年的强大精神支柱，引导广大青年明大理、识大势、知大任、养大德，成长为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。团泸州市委书记卢启刚、团芜湖市委书记匡健说，抓好理论武装是“强魂工程”，必须把“青年大学习”行动持续引向深入，让新思想真正在青年心中扎根。清华大学团委书记邴浩说，培养一批又一批青年马克思主义者，高校共青团责无旁贷。要按照报告要求，坚持政治性、突出思想性、注重实践性，把“青马工程”抓出高度、抓出内涵、抓出实效。中国航空工业集团陕西飞机工业有限公司总装厂分团委第一团支部书记高雨楠说，加强思想引领、培育时代新人，首先要让青年了解党的历史和党的路线方针政策，用党和国家事业发展成就来激励青年、凝聚青年。福建永春县五里街镇团委书记郑玉姣、新疆警察学院学员喀伊热·买买提江说，团员青年要按照习近平总书记的教诲，扣好人生的第一粒扣子，用实际行动带头践行和传播社会主义核心价值观。

代表们认为，围绕中心、服务大局是团的工作主线，报告围绕“三大攻坚战”“四个全面”“五位一体”，对找准切入点、结合点、着力点，深化团的各项品牌工作，团结带领青年施展才华、建功奉献作了系统安排，一定要把这些部署抓实，唱响青春建功新时代的最强音。中国人民财产保险股份有限公司团委书记黄宏图说，报告提出要加强青年信用体系建设，普及金融安全知识，提高风险防范意识，金融领域团组织要利用专业优势，带动行业团员青年为此多做贡献。徐工集团徐州重型机械有限公司维修再制造分厂调试钳工杨晓雷说，作为青年产业工人，要把报告精神带回基层，与更多工友一起立足岗位、精益求精，用工匠精神要求自己，为“中国制造2025”添砖加瓦。厦门创客猫网络科技有限公司创始人卢捷说，共青团的“创青春”大赛、“青创板”、“青创园”等工作，为创业青年提供了实实在在的服务，希望今后进一步加强。团湖北省委书记张桂华、团哈尔滨市委书记李晗龙说，青年志愿者行动已经成为团的一张闪亮名片，在社会方方面面都受到肯定和欢迎，发展空间很大。今后要按照报告要求，推动这项工作转型升级，在提高组织化、社会化、专业化、机制化方面下功夫，争取在社区服务、扶贫济困、大型活动等领域发挥更大作用。团宁夏区委副书记丁聃说，报告强调组织动员青少年投身生态文明实践，这方面工作社会很需要，青年有热情，载体也很丰富。要拓展深化“保护母亲河行动”，引导带领更多青少年传播绿色环保理念、倡导绿色生活方式，服务国家节水行动、大气污染防治行动、国土绿化行动，让美丽青春辉映和助力美丽中国。

代表们认为，《中长期青年发展规划（2016-2025）》的出台，使青年发展上升为国家层面的政策规划。要按照报告要求，抓好《规划》的协调实施，推动服务青年工作做得更丰富、更有实效性，让共青团成为广大青年在遇到困难时想得起、找得到、靠得住的力量。团天津市委书记王峰说，报告提出的“只有青年有获得感，共青团才有存在感”让人觉得很震撼，虽然各级团组织在服务青年学习成才、就业创业、身心健康、婚恋交友等方面做了大量工作，但整体感觉服务青年的资源、能力、水平还很不够，一定要按照报告指明的方向，紧紧抓住落实《规划》这个“总抓手”，推动服务青年工作迈上新台阶。中国东方航空股份有限公司上海飞行部陈东哲、浙江兰溪市广播电视台水鸿雁说，看到报告提出了各项服务青少年的务实举措，深深感受到了党中央的关怀、团组织的温暖，对共青团服务青年的作为充满期待。

共青团改革再出发，让全体代表增强了自觉、增添了动力。代表纷纷表示，报告提出的“与改革窗口期赛跑、与青年社会组织发展壮大速度赛跑、与青年主动选择组织分化程度赛跑”的论断引人深思，发出的“共青团改革再出发”的号角令人震撼，充分表明了共青团在推进改革上的清醒和自觉，必将极大促进共青团改革锻造、浴火重生。团上海市委书记王宇说，报告关于改革的责任感和紧迫感跃然纸上，提出的改革举措有着深厚的实践基础，是共青团工作理念、思路的一次全面优化，必将指导共青团事业开创新局面。团青海省委书记王华杰说，报告中关于团的各级委员会作用发挥、领导机关工作运行管理方式、团干部队伍建设和管理、基层的组织方式和活动方式等改革举措与时俱进，关键在于狠抓落实，确保改革落地、事业发展。团宣汉县委书记朱济君、安徽定远县吴圩镇团委委员王萌萌说，报告中提出一体谋划县域团的工作，在团干部和工作资源、工作运行机制方面提出了重大改革方向，开对了县域共青团工作的“药方”。武汉理工大学团委书记郎坤、中国石油大学（华东）团委书记张展、南昌大学团委书记郑璐表示，报告提出牢固树立“全团抓学校”的意识令人振奋，学联学生会改革的目标也更加明确，高校共青团必将在原有的优势上成为更加稳固的堡垒阵地。黑龙江共青农场团委书记苏彦山说，报告传递的深化改革的鲜明信号使人充满力量、充满期待。改革成效最终要体现在基层、体现在每一个团员青年身上，每一名团干部都要真抓实抓，当改革的促进派、实干家。

全面从严治团，让全体代表肃然警醒。大家一致认为，报告专章对全面从严治团作出部署，这是全面从严治党的必然要求，是共青团自身健康发展的迫切需要，具有很大政治意义，也有很强的现实针对性。一定要以自我革命的勇气，从自身做起，真严、敢严、长严，在革命性锻造中“强魂健体”。要牢记“抓好党建是最大的政绩”，强化党的建设，认真开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，努力做到政治、思想、能力、作风全面过硬。要着力营造“四个意识”坚定、红色基因永固、团结奋进、风清气正的政治文化，坚决祛除“官本位”思想，把成长的立足点放在为党尽职尽责、为青年尽心尽力上。要加强团员先进性建设，使共青团员政治先进，平常看得出来、关键时刻冲得上去，做好青年表率。要严明团的纪律，健全团内制度，坚决维护纪律和制度的严肃性权威性。要发扬理想主义、提高理论素养、坚持从严从实、勇于自信自强，树立起共青团铁军形象。

使命呼唤担当，使命引领未来。代表们由衷憧憬，以团十八大为新的起点，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全团上下齐心努力，新时代的共青团一定会生机勃发，带领广大团员青年在强国征程上书写新篇章！

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