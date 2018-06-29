牢牢把握中国青年运动的时代主题 ——三论学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想

来源：中青在线 作者：本报特约评论员

一首歌曲有它的主旋律，一个时代有它的主题。时代的主题，为人们指明着方向、明确着使命、牵引着奋斗。在党的领导下，中国青年运动向来与党同心、与人民同行，主题鲜明、旋律奋进、实践波澜壮阔。在百年来为实现民族独立和复兴而奋斗的宏伟征程中，青春理想、青春活力、青春奋斗，始终是中国精神和中国力量的生命力所在。党的十八大以来，习近平总书记鲜明提出“为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗，是中国青年运动的时代主题”，强调当代青年既是追梦者、也是圆梦人，要“在实现中国梦的生动实践中放飞青春梦想，在为人民利益的不懈奋斗中书写人生华章”。这些重要论述，为当代青年指明了成长奋斗、青春建功的总方向、总目标。广大青年要牢牢把握为实现中国梦而奋斗的时代主题，爱国、励志、求真、力行，在奋勇投身新时代国家、民族前进和人民奋斗的伟大洪流中，书写中国青年运动的壮丽新篇章。

把握时代主题，广大青年就要放飞追梦圆梦的青春理想。志向有多高，决定着前程有多远、成就有多大。个人的志向一旦与国家和民族的前途命运紧密相连，理想就获得了张力，格局与气度就得到了拓展，人生的价值就拥有了无限可能。在中国青年运动一路走来的风雨历程中，党的召唤就是指引青年前行的启明星，祖国的需要、人民的需要就是吸引青年前行的星辰大海。在为中华之崛起而奋斗的坚定理想信念支撑下，一代又一代中国青年在革命的壮烈疆场抛洒热血，在建设的火热熔炉顽强拼搏，在改革的激荡潮流大显身手，镌刻下一串串金光闪闪的青春足迹。匹夫不可夺志，青春之志更是只可长不可消。习近平总书记多次强调，青年要志存高远，要立鸿鹄志。广大青年要树立与时代主题同心同向的理想信念，把国家强起来、实现民族复兴放在心中最神圣的位置，为之梦寐以求、为之不懈奋斗。历史已经并将继续证明，只有坚持中国共产党的领导，只有坚持中国特色社会主义，民族复兴才能实现。广大青年要把准青春航向，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚定跟党走的初心，增强“四个自信”，让中国梦激扬青春梦，让青春焕发最绚丽的光彩。

把握时代主题，广大青年就要激扬追梦圆梦的青春活力。青春年华无限美好。只有练就过硬的青春翅膀，释放充沛的青春活力，青春梦想才能放飞得又高又远。新时代的青年置身更宽更高的历史平台，吸收营养、滋养身心、增长智慧、锻炼本领的条件空前优越，面临的竞争和挑战也空前激烈。广大青年要充分认识“玉不琢不成器”的道理，珍惜时代际遇，珍惜青春韶华，站在火热的祖国大地、宽广的世界舞台上，站在现代科学、技术、管理、产业的文明列车上，如饥似渴地学习积累，千磨万击地实践锤炼，一马当先地创新创造，最大限度地储蓄青春能量、激扬青春活力，把自己锻造成为建设强国的栋梁之才。青年兴则国家兴，青年强则国家强。广大青年强魂强体、强智强能，一定会为我们的强国梦、民族复兴梦注入强大青春动能。

把握时代主题，广大青年就要汇聚追梦圆梦的青春奋斗。实现梦想要靠奋斗，幸福都是奋斗出来的。永久奋斗是中国青年运动的革命传统。一部中国青年运动史，就是一代又一代青年紧跟着党，为实现中华民族站起来、富起来、强起来而顽强奋斗、艰苦奋斗、不懈奋斗的历史。“天行健，君子以自强不息”，伟大梦想绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，任何人也都不可能随随便便成功。强国时代的青年，更要焕发自强不息的斗志，彰显新时代奋斗者的风采。要围绕大局奋斗，为统筹推进“五位一体”、协调推进“四个全面”、打赢“三大攻坚战”，为实施科教兴国、人才强国、创新驱动发展、乡村振兴、区域协调发展、可持续发展、军民融合发展等重大战略贡献青春智慧和力量。要瞄准一流目标奋斗，铆足劲头干，对着难关冲，迎着新技术新产业新模式新业态闯，在社会主义现代化建设各个领域创造骄人业绩。要奔赴困难的地方奋斗，敢于到基层、农村、边疆、老区，到脱贫一线去吃苦磨练、拼搏奉献，升华青春价值。要紧密团结奋斗，在党的领导下，与全国各族人民一道，手拉手、心连心，画出为中国梦而奋斗的“最大同心圆”。

实现中国梦，青春勇担当。广大青年要继承光荣传统，牢记时代使命，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。

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