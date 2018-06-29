来源：光明网-《光明日报》

伟大时代呼唤伟大精神，崇高事业需要榜样引领。2018年6月27日，“七一”来临之际，党中央决定，追授郑德荣、钟扬、李泉新、许帅、姜仕坤、张进、张超等7名同志“全国优秀共产党员”称号。这是通过树立信念坚定、对党忠诚、担当作为、干事创业的新时代典型，激励和引导广大党员干部进一步把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神上来，进而不忘初心、牢记使命，见贤思齐、锐意进取，努力创造无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的业绩的重要部署和举措，对于新时代党和国家工作的顺利推进具有重大现实意义。

确立什么样的典型，就明确什么样的标准；树立什么样的榜样，就体现什么样的导向。郑德荣等7名同志有的是大学里的名教授，有的是企业中的总经理，有的是主政一方的县委书记，有的是救助管理站的基层站长，有的是年轻的军人，有的是经验丰富的反腐斗士。这些来自祖国各地各行各业，事迹迥然不同的榜样们，却有着共同的内心——信念坚定、许党报国、为民造福，共同的表现——不忘初心、牢记使命、永远奋斗，因为他们有个共同的名字——中国共产党党员。

他们有着坚定的信仰，崇高的道德。他们坚定“四个自信”，始终坚持“革命理想高于天”，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。他们对党绝对忠诚，始终爱党、信党、护党、为党，牢固树立“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。他们坚守道德操守，始终保持共产党人的政治本色，清清白白做人，干干净净做事，带头弘扬清风正气，自觉践行共产党人价值观。

他们永葆奋斗的姿态，也取得了务实的功绩。他们勇于担当作为，始终坚持实践实干实效，锐意进取、攻坚克难，平常时刻看得出来、关键时刻冲得上去。他们践行根本宗旨，始终坚持人民利益高于一切，紧紧依靠人民，把为人民谋幸福作为工作的出发点和落脚点，全心全意为群众办实事、做好事、解难事。

使命呼唤担当，榜样引领时代。古人说“见贤思齐”“见善如不及”。郑德荣等7名同志是习近平新时代中国特色社会主义思想的模范践行者，是新时代中国共产党人不忘初心、牢记使命、永远奋斗的光辉典范，是新时代党员干部信念坚定、许党报国、为民造福的杰出楷模。全体党员干部都必须向他们学习，把学习郑德荣等7名同志先进事迹与深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神结合起来，以先进典型为榜样，学先进、赶先进、当先进，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，奋发有为，扎实工作，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

（“全国优秀共产党员”事迹简介）

《光明日报》（ 2018年06月29日 01版）（网站首页图：新华社图片）