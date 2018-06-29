入党为什么、当官干什么，共产党员习近平这样说

他曾带头赤脚站在冰中修筑淤地坝，他曾带领干部两天接待逾700位来访群众，当场拍板、限期解决近200件问题。他说，“心中没有群众，就不配再做共产党员”。

他禁止亲朋好友打他的旗号办任何事，自己考察调研常常住普通房、吃家常菜。他说，“党内不允许有不受纪律约束的特殊党员”。

他亲上火线主导改革，砸开了一个个以前不敢想、不敢碰、不敢啃的“硬骨头”。他说，改革开放“是党和人民事业大踏步赶上时代的重要法宝”。

他就是习近平，一名有44年党龄的共产党员。“七一”党的生日之际，让我们重温习近平入党以来的一言一行，向这位不忘初心的共产党员学习致敬！

“心中没有群众，就不配再做共产党员”

1974年1月，习近平入党。

这时，习近平已经在陕西梁家河村插队了5年时间，和乡亲们打成了一片。因为受家庭因素的影响，习近平先后写了10份入党申请书，终于在20岁那年如愿以偿，并被选为大队党支部书记。时任文安驿公社党委书记回忆说，“这些都是他（习近平）自己努力奋斗的结果”。

“中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。”自入党以来，习近平一直牢记这一点。在梁家河，他带领乡亲们修筑淤地坝，每次都带头赤脚站在冰中清理坝基。他自费学技术，带领村民建成了全省第一个沼气化村，解决了村民做饭、照明困难。

“今后如果有条件、有机会，我要从政，做一些为老百姓办好事的工作。”22岁的习近平离开插队的这片黄土地时，已经有了坚定的人生目标。

后来在河北正定，时任县委书记的他顶着压力如实向上级反映问题，为农民争取到粮食年征购量减免2800万斤；在福州，时任市委书记的他建立了领导干部下访接待群众制度，曾带领干部两天接待逾700位来访群众，当场拍板、限期解决近200件问题。他以自己的行动践行了自己的那句话：“我们每一个领导干部都要常思常想‘入党为什么，当‘官’干什么，身后留什么’……真正做到‘为官一任，造福一方’。”

担任总书记后，虽日理万机，习近平却始终心系人民群众。“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”这是习近平在2012年十八届中央政治局常委与记者见面会上的庄严承诺，这也是他对人民的铮铮誓言。

十八大以来，这位中国共产党的总书记常常来到百姓中间，访民情听民声。他淋着雨同工人交谈，到农民家看谷仓、床铺、灶房、猪圈；他记挂老人，去敬老院不忘查看每日食谱；他走进地震灾区帐篷了解安置居民生活，摸棉被问“暖和不暖和”。在他的推动下，十八大以来的五年之间，脱贫攻坚战取得决定性进展，六千多万贫困人口稳定脱贫。

“心中没有群众，就不配再做共产党员。”“对于我们共产党人来说，老百姓是我们的衣食父母。要像爱自己的父母那样爱老百姓，为老百姓谋利益，带老百姓奔好日子。”习近平是这么说的，也是这么做的。

“党内不允许有不受纪律约束的特殊党员”

“纪律面前一律平等，党内不允许有不受纪律约束的特殊党员。”在习近平看来，“党的纪律是全党必须遵守的行为准则，严格遵守和坚决维护纪律是做合格党员、干部的基本条件。”

自入党以来，习近平一直这样严格要求自己。在正定工作的那些年，他家在北京，人在正定，到北京开会、办公事，每年要来回五六趟，但他一趟车费也没报销过。他说：“我到北京办事和开会也会回家，这样是分不清楚的，我就都不报销了。”

每到一处工作，习近平都会告诫亲朋好友：“不能在我工作的地方从事任何商业活动，不能打我的旗号办任何事，否则别怪我六亲不认。”

担任总书记后，习近平坚持以普通党员的身份参加党内的政治生活。他说：“参加支部生活会，我们都是平等的、普通的一员，这也是作为共产党员应尽的义务。”

十九大闭幕仅一周，习近平就带领其他中共中央政治局常委来到中共一大会址纪念馆，一起在宣誓厅重温入党誓词。他强调，每个党员要牢记入党誓词，经常加以对照，坚定不移，终生不渝。

习近平认为，“所有共产党员都不得谋求任何私利和特权。”他要求党员干部“坚持吃苦在前，享受在后，甘于奉献”，他自己以实际行动率先垂范。外出考察调研时经常住的就是普通房，吃的是简简单单的家常菜，食堂自助餐、大盘菜更是屡见不鲜。

习近平多次强调要把守纪律讲规矩摆在更加重要的位置。他警告党员：“任何人都不得把党的政治纪律和政治规矩当儿戏、胡作非为”；他告诫干部：“慎重交往，天上掉的馅饼有毒啊”“升官发财请走别路，贪生怕死莫入此门”。

对于违法乱纪的党员干部，习近平毫不留情。从2012年12月初打响反腐“第一枪”，到后来几乎每月都有中管干部被查处，最多时“一月打七虎”，习近平施出的正风反腐铁腕，在中共97年历史上前所未有。

他用实际行动向人民证明了，“发现一起查处一起，发现多少查处多少，不定指标、上不封顶，凡腐必反，除恶务尽”绝不是一句空话！在他的领导下，全面从严治党取得卓著成效，党风政风为之一新。

“既当改革的促进派，又当改革的实干家”

“改革开放是决定当代中国命运的关键抉择，是党和人民事业大踏步赶上时代的重要法宝。”这是习近平的清醒认识。

入党44年来，习近平始终与时俱进，敢于担当，做改革的实干家。在正定，他放开手脚大力发展“半城郊型经济”；在福建，他总结“晋江经验”推动经济改革；在浙江，他提出“八八战略”开辟浙江改革发展的新境界；在上海，他推进浦东综合配套改革、国资国企改革……

担任总书记后，习近平坚定不移地扛起了全面深化改革的大旗。十八大后，履新中共中央总书记仅20余天的习近平，首次离京便来到深圳莲花山，提出“改革不停顿、开放不止步”。

推动全面深化改革，习近平要求广大党员干部“理解改革要实，谋划改革要实，落实改革也要实，既当改革的促进派，又当改革的实干家”。

为了啃下改革硬骨头，习近平身先士卒，亲上火线主导改革，挂帅多个中国改革顶层设计机构。他纵横跨越中国版图考察调研，始终关注全面深化改革这个主题。他认真审阅重大改革方案的每一稿，逐字逐句亲笔修改。报送给他的请示，不管多晚，第二天早上都能收到他的批示。参加十八届三中全会文件起草的学者回忆说，没有习近平下决心，很多重大改革是难以出来的。

在习近平的推动下，十八大以来，中央先后审议通过390多个重要改革文件，出台1500多项改革举措。国企国资、户籍制度、财税金融、农村土地、公立医院……一个个以前不敢想、不敢碰、不敢啃的“硬骨头”被逐一砸开。

今年是改革开放40周年。如今的改革已进入水流湍急的河中央，如何在调整深层次利益格局上再啃下一些硬骨头？如何克服改革形式主义问题，避免改革空转？时代已经出卷，人民期盼中国共产党人的选择。党员习近平，正带领全党奋力答卷。