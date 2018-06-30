十六铺欲打造 城市远航空间-水陆游憩衔接，操纵“船舵”，　回顾1840年代的老照片

改造后的十六铺将以“城市远航”为主题，打造水陆游憩衔接的滨江空间，兼顾外来游客与市民的休闲活动。

记者 何雅君

晨报讯 很长一段时间里，中外游客来到上海滩，十六铺码头都是唯一的登陆点。如今，十六铺码头仍是这座城市最重要的水陆相衔交通集散点之一。昨天，黄浦区旅游局举行年度旅游发布会，宣布新近完善了上海外滩旅游综合服务中心的服务功能，为十六铺安装了统一的地上和地下旅游导览标识，要将十六铺打造成水陆游憩衔接的滨江空间。

在很多人的印象里，旅游服务中心就是一字排开的接待柜台、穿制服的工作人员加上旅游集散等候区域。昨天，记者从新开河路下沉式广场进入上海外滩旅游综合服务中心B1层，体验最近刚刚完善的服务功能，却有着不同感受。

展厅进门处是资料取阅区，摆放着明黄色沙发座，几名游客坐在那里，观看背景墙大屏幕上的黄浦旅游宣传片。旁边的资料架巧妙设计成了邮筒剖面的形状，摆上了黄浦区热门地段的旅游宣传册。一旁的咨询区里，电子屏幕上显示着旅游线路的时刻表。穿过展示黄浦风景的灯箱片长廊，可以看到艺术大师李守白用剪纸镂空创意在墙面上演绎的黄浦板块外滩全景图，其中就有昔日十六铺码头商船云集的景象。展厅尽头，墙上展示的彩色珐琅砖上绘有外滩、十六铺一带的知名建筑。展厅的另一端有一片很大的空间，将作为“长三角@黄浦共享服务区”，以主题策展的方式进行长三角各地“生活式场景”的展示。

整个B1展区最吸引眼球的，是一块巨大的凹面屏幕，上面正在循环播放视频，视频内容既有上海城市记忆空间研究院搜集的、1840年代上海外滩地区的新老照片，也有1930年代外滩万国建筑照片的3D效果展示。屏幕右前方有一个半人高的“船舵”，游客可以自行旋转操纵，选择观看刻度所对应的年代照片，其中最早的是1840年代的照片。船舵中央贴着一个二维码，游客扫码关注公众号后，可以选择不同年代的上海外滩风景，使其显示在大屏幕上，并与其合影留念。

眼下，十六铺正在变化的除了上海外滩旅游综合服务中心，还有它的滨江空间。据悉，十六铺二期综合改造工程正在进行中。从外滩南延到十六铺的460米清水平台已经建成，平台下方正在建设一座水上旅游码头。改造后的十六铺将以“城市远航”为主题，打造水陆游憩衔接的滨江空间，兼顾外来游客与市民的休闲活动。

为了让游客在十六铺地区旅游时“找得着北”，十六铺一带正在安装统一的旅游导览标识，方便游客在十六铺寻找景点、公共交通站点、交通枢纽站以及附近的餐饮娱乐购物场所等。其中，地上的一级驾车导入标识、二级行人导入导出标识已经安装完成，即将完成B2层地下整体贯通的旅游导览标识。在昨天的发布会上，由“十六铺”版块部分企业自发组成的“十六铺旅游目的地联盟”宣布成立，将通过产品打造、活动组织、整体营销等方式，把十六铺塑造成全新的旅游目的地。