巴厘岛火山持续喷发 旅行社启动应急机制

记者 李晓明

晨报讯 巴厘岛阿贡火山自6月27日晚10点21分开始持续喷发，目前该火山处于第三级警戒级别（第四级为最高级别）。目前已导致岛上的伍拉莱国际机场临时关闭，446个航班及7万多名旅客受到影响。对此，国内旅行社纷纷启动应急机制，近两日预订巴厘岛行程的可以免费退订。

巴厘岛一直是中国游客的热门旅游目的地。不过，持续爆发的阿贡火山也给不少游客行程造成困扰。

针对此次阿贡火山爆发，携程第一时间启动应急机制，确认当地游客全部安全。同时，由于巴厘岛机场关闭、航班取消无法出行，对于6月29、30日两日内出发前往巴厘岛及返回的游客，携程承诺可以无损失取消行程。对于因此滞留在巴厘岛的度假游客，给予300元每间夜的住宿补贴。

美团旅行第一时间启动紧急预案。美团旅行承诺，所有6月29日前通过美团旅行、美团、大众点评预订的巴厘岛未入住酒店订单，如果需要取消，在提供航班取消或航班延误证明后，均可免费取消，其他情况下美团旅行将尽力与酒店及供应商协调。

同程艺龙也承诺，通过同程平台预订巴厘岛当地酒店且在6月29日入住的订单，在提供航班取消或航班延误证明后，均可免费取消。此外，针对受火山喷发影响的酒店担保或预付订单的游客，同程艺龙酒店部门将尽力协调以降低损失。机票部门将密切关注往返巴厘岛的航班动态，并与机场及航空公司保持联系，第一时间为旅客提供及时的航班信息。针对未出行旅客提出的改签、退票等需求，同程艺龙将按严格按航司的规定进行操作，为游客提供一切力所能及的帮助。