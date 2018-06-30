持续强降雨安全风险大 九寨沟景区7月1日起关闭-旅行社：已预订九寨沟行程游客可免费取消或改行程

记者 李晓明

晨报讯6月28日晚间，九寨沟景区官网正式发出通知，称九寨沟景区将从2018年7月1日起暂停接待游客。记者昨日从各大旅行社证实了该消息，旅行社表示，已经预订九寨沟行程的游客可以免费取消或者更改行程。

根据九寨沟景区官网发布的通知显示：近期九寨沟县辖区内出现持续强降雨天气，6月25日夜晚，九寨沟景区暴发严重山洪泥石流灾害。据气象部门预测，降雨天气将持续，气象部门发布四级气象风险预警，国土部门发布二级地质灾害风险预警，景区安全风险大。故决定从7月1日起暂停接待游客。

自去年8月8日九寨沟遭遇地震之后，一直到今年3月8日，九寨沟景区才重新开放。而且实行严格限流措施，只接待团队不接待散客，每日人数上限是2000人。

记者从携程旅行社获悉，九寨沟景区7月1日起闭园的消息属实，主要是受泥石流影响，目前携程已经暂停接收九寨沟旅游团。由于目前正处于暑期旅游旺季，九寨沟近期门票售罄，游客量均达到每日2000人的上限，临时性闭园预计将影响大量游客。携程的最新统计显示，有超过2500人通过携程预订了7月份九寨沟相关的跟团游产品。

携程表示，九寨沟景区临时性闭园属于不可控原因，且由重大自然灾害而起，从旅游者安全出发，旅行社也启动了旅游安全应急机制和重大灾害旅游体验保障金。对于最近一周内去九寨沟一地的游客，携程旅游部门已开始联系用户建议取消行程，或者更改其他目的地。对于游客退订产生损失，将由旅行社自行承担。对于选择成都+九寨等多地连游的游客，也在紧急调整行程，建议旅游者更改行程替代九寨沟景区。