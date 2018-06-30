铁路7月1日起实施今年第二阶段列车运行图-京沪高铁本周日 首开“大长金”复兴号

记者 张立

晨报讯 全国铁路将于7月1日零时起实施今年第二阶段列车运行图，“复兴号”动车组列车开行进一步扩容，京沪高铁将在本周日首开“大长金”复兴号。此外，上海来回武汉高铁将提速至250公里运营，上海至武汉间全程最快运行时间将缩至4小时以内。

本次调图，长三角铁路“复兴号”动车组列车开行进一步扩容，新增终到城市有广州、长沙、福州、宜兴、宁波、邵阳等，车次分别 为 上 海 虹 桥～广 州 南G1305/G86次、蚌埠南～广州南G1747/G1748次、上海虹桥～长沙南G1359/G1350次、上海虹桥～福州G1633/G1640次、上海虹桥～邵阳G2365/6次、上海虹桥～宜兴G7317/20次、上海虹桥～宁波G7529/30次。

新图实施后，中国铁路上海局集团有限公司配属“复兴号”动车组达到63组，每日上线投入运行50组、较调图前增加8组。开行“复兴号”动车组列车108列（其中直通54列、管内54列）、较调图前增加22列，始发终到城市覆盖北京、上海、广州、杭州、南京、厦门、昆明、福州、合肥、长沙、宜兴、宁波、邵阳、六安、贵阳、南宁、丽水等。

新 图 实 施 后，16辆CR400BF-A型长编组复兴号动车组将在京沪高铁首次投入运行，计划每日投入运行3列，开行“复兴号”动车组列车6趟，车次分别为上海虹桥～北京南 G2/G3、G10/G11、G118/G149次。

据悉，铁路部门还计划开行上 海 虹 桥～武 汉 G1720/1 G1722/19次1对、上海虹桥～汉口 G1724/5 G1726/3次1对、上海虹桥～武汉G1728/9 次0.5对、上海虹桥～汉口G598/9 G600/597次1对共计3.5对途中停靠3个车站的“G 字头”列车，上海至武汉间全程运行时间压缩在4小时之内。