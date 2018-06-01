康佳电器4.55亿收购河南新飞-国内家电市场“黑+白”模式盛行

晨报记者 曹西京

6月29日，河南新飞电器有限公司、河南新飞制冷器具有限公司、河南新飞家电有限公司100%股权拍卖揭晓，安徽康佳电器科技有限公司成为新主人。至此，当年国内冰箱四大巨头除海尔外，其余均被黑色家电企业收购，黑白配成家电业发展趋势。

康佳做大白色家电

相关公告显示，康佳电器在拍卖中以4.55亿竞得新飞电器100%股权，并且获得新飞电器所对应的90项商标、293项专利、4项著作权、4个域名以及所购置软件的使用权； 以及新飞家电名下全部的低值易耗品、房屋、土地、机器设备等。未来康佳电器将成为新飞电器重整投资人。

安徽康佳电器位于安徽滁州市区，定位于健康白色家电专家，主要生产冰箱、洗衣机和空调、小家电等白电产品，并且负责整个康佳白电业务推广运营。但目前滁州康佳生产基地产能有限，因此才积极参与竞标新飞电器股权拍卖。

据相关部门清算，新飞电器名下全部的低值易耗品(办公用品)、房屋、土地、机器设备、电子设备以及模具等总资产为5.65亿元。此前公告的新飞公司名下部分土地、房产及建筑7月5日将另行拍卖，起拍价1.15亿元。据悉，新飞电器有三个厂区。一厂区最老，丰隆投资进入后没有再用，厂房、设备都已老化，这次法院决定单独另行拍卖。而康佳收购新飞电器包括二厂区和三厂区设备等，入主后将在此基础上进行智能化改造，作为康佳、新飞白电产品的重要生产基地。

分析人士称，康佳收购新飞，是完成康佳集团提速白电业务布局一个重要举措，一方面能够迅速扩大产能，满足康佳对白电业务的扩张；另一方面多了一个传统知名品牌，形成“康佳+新飞”的双品牌运作格局。

白电企业纷纷被收购

新飞电器曾经是国内冰箱四朵金花之一，市场占有率曾为行业第二，在白电行业具有一定知名度。因此6月6日，其股权及资产挂上阿里司法拍卖平台就引起高度关注。

奥维云网（AVC）数据显示，2018年1至5月国内冰箱市场康佳电器销量占比1.3%，同比呈现增长态势； 而新飞电器销量占比仅0.4%，不到上年1/4。康佳收购没落的新飞，有望重振雄风。

新飞电器2002年与新加坡企业丰隆集团合资，2005年新飞电器国有股权再次转让，丰隆股权上升至90%，且拿下新飞电器经营管理权。在外资全面接管后，擅长大家电的新飞关闭了空调线、新飞九厂、小冰箱线，大力发展小型家电。持续多年亏损后，丰隆2018年4月13日发布公告，宣布从新飞公司撤资，而后新飞破产重整，如今康佳接盘。

业内人士认为，目前我国冰箱市场，海尔多年份额稳居第一，容声、西门子、美的、美菱等紧随其后，中小品牌发展空间受限。新飞冷柜可弥补康佳冰柜产品线劣势； 另外新飞拥有外销产品线，可以帮助康佳集团白电迅速开拓国际市场；新飞高端冰箱产品线也早有布局，可以提升康佳产品。

值得一提的是，当年的冰箱巨头除海尔外，其余多被收购。容声冰箱是海信科龙旗下品牌；2008年，黑电企业四川长虹成为白电企业美菱电器第一大股东。今年6月4日，美菱电器公告拟将公司全称由“合肥美菱股份有限公司”变更为“长虹美菱股份有限公司”，A股证券简称由“美菱电器”变更为“长虹美菱”。近年来，在互联网电视冲击下，国内家电市场“白”强“黑”弱，白电企业市场利润率和市场增长率高于黑电企业，这或许也是康佳接盘新飞的原因。