召开股东大会，回应投资者热点问题-万科：谁接盘宝能抛的股票，不能告诉你

晨报记者 林劲榆

昨天，在万科2017年度股东大会上，万科企业股份有限公司召开2017年度股东大会，此次股东大会审议了万科董监事会报告、年报、利润分配等方案。此次股东大会吸引了众多中小股东到现场参会，投资者纷纷就祝九胜简历问题、宝能减持、万科股价等问题频频提问。

万科更正祝九胜简历

在股东大会上，万科新任总裁祝九胜仍然是各方提问的重点，在问答环节，股东将第一个问题抛给了总裁祝九胜，“我是第四次参加万科股东大会，我想请教一下祝九胜总，您作为万科新任总裁，在经营上有什么与众不同的地方？”

祝九胜表示自己从事了20年金融服务业，在以客户为中心这方面，可以为团队带来推动和加持的作用。祝九胜强调，金融服务方面是其的强项，传统的房地产是自己弱项，但会配合同事完成工作。

祝九胜由于卷入了康达尔纠纷近期备受置疑，对此，董秘朱旭表示，祝九胜已经向康达尔提出书面辞职申请。5月10日，万科A发布公告，更正了总裁、首席执行官祝九胜的简历，补充祝九胜曾因康达尔事件被深交所通报批评。公告同时强调，祝九胜符合法律法规所要求的董监高任职资格。

谁接盘宝能股票不披露

今年上半年，万科第二大股东宝能多次卖出万科股票，清空了部分资管计划，宝能退出后，谁接盘了？投资者同样相当关注。有投资者就提问：公司知道宝能的接盘方吗？

对此，公司董秘朱旭回应，“根据交易所的规则，只有持股5%以上的股东才需要披露，现在还没有需要披露的股东，所以不能告诉你。”

伴随着四月以来港交所披露的5笔大宗交易信息，截至6月12日，宝能集团旗下深圳市钜盛华股份有限公司持有万科A股份数量为23.08亿股，降至23.74%。

按照分红预案，二股东宝能系或将分红20.7亿元。

有股东提出，万科当前的股价较为堪忧，其在40元/股的时候没有卖，当前是否应该抛售。

万科董事局主席郁亮称，“做人要厚道，劝人买或卖都是不厚道的事情，我们绝对不做。我们万科就做好农民种好地，不管天气如何变化，我们好好种地，留得青山在，不怕没柴烧。”