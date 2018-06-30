晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市开盘后快速拉升，沪市收复2800点。盘中电子信息、医疗、工业互联、知识产权、食品安全、国产软件等板块涨幅居前；午后，多头再接再厉，一路上涨不回头，最后沪市涨逾2%，创业板指涨逾4%，重回1600点上方，两市题材股表现活跃。

5G市场规模大

目前中国移动已建成超过340万个基站的全球最大移动通信网络。与此同时，5G商用进程正在提速，传统运营模式将难以为继，迫切需要加快建立新型智慧运营体系。

由于5G高网络容量和全频谱接入需求，大规模天线技术、天线射频模块集成、小微基站和室内分布是基站系统演进的主要方向。赛迪顾问近日发布的《2018年中国5G 产业与应用发展白皮书》 预测，到2026年，这三部分将形成855亿元、641.25亿元、1050亿元的市场规模。

小微企业迎契机

最近国务院确定了进一步缓解小微企业融资难融资贵的五大措施，包括从今年9月1日至2020年底，将符合条件的小微企业和个体工商户贷款利息收入免征增值税单户授信额度上限，由100万元提高到500万元；将单户授信500万元及以下的小微企业贷款纳入中期借贷便利合格抵押品范围等等。

未来在财政方面，政府给予小微企业贷款一定的税收优惠。商业银行方面，要从内部转移定价和服务机制等方面提升小微企业服务水平。

看空氛围初扭转

在市场情绪及赚钱效应都在持续下滑的情况下，投资者悲观没有什么是可以指责的，但是如果看不到积极变化那是万万要不得的，本周券商板块不断发力护盘，国家队在一季度的时候，大幅减持银行股，现在却大量增持了多家券商股票，这本身就提供了一个操作思路。股指下跌，外资不断涌入，白马蓝筹当然会成为外资手中的香饽饽。同时新华社等官媒数次发文唱多股市，昨日央行会议措辞变了：流动性从“合理稳定”到“合理充裕”，要引导货币信贷及社会融资规模合理增长，这些都是股指将要转好的信号。

技术上，昨日放量大涨，让久违的看空氛围得到初步扭转，KDJ等指标触底返身向上，下周可以继续持股看多。