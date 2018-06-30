风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

近日股市中某个大V著文说：A 股大跌非基本面恶化。引起市场不少议论。

这位分析师称：今年2月以来A 股走弱源于资金面和情绪面而非基本面，去杠杆和资管新规使得股市资金供求失衡，贸易摩擦影响市场情绪。从破净数看，今年二季度A股破净数达到278家，创2005年以来新高，历史上在市场底部区域A股破净股数量往往剧增。市场整体估值水平已经低于上证综指2638点，结构分布类似2013年6月的1849点，政策具备微调条件，市场望迎来破后而立的机会期，消费股做配置，成长股谋弹性。

乍听之下，觉得此话没有毛病，但细细一想，还是觉得这个分析有偏颇之处。

“股市中基本面包括多方面因素，从宏观上讲，基本面是指对宏观经济、国家政策的方向把握，而微观呢？就是指行业和公司基本情况的分析，包括公司经营理念策略、公司报表等的分析。所以基本面包括宏观经济运行态势和上市公司基本情况。也许从微观角度看，A股现在确实是有投资价值的，加权平均市盈率处于历史最低位附近，市场公司运行质量不错，但是由于众所周知的原因，外部贸易方面的宏观因素变得越来越扑朔迷离，股市最怕预期不明确，因为只要前景不明，就会影响投资者入市情绪。”高智说。他认为A股目前受困因素虽然谈不上是基本面恶化，但却是A股本身难以解决和克服的，只能静待宏观因素变化明朗后，才能真正看清发展方向。

“股票市场基础分析主要侧重于从股票的基本面因素，如行业背景，企业经营能力，财务状况等对公司进行研究与分析，试图从市场角度找出股票的内在价值，从而挑选出最具投资价值的股票。但这还不够，投资者在面对众多经济数据时，不需要对每一个数据都要求进行分析，但一定要学会根据当前的世界政治经济局势，从零碎的信息和数据中找到市场发展的方向和未来的热点。”郁教授道。面对最近复杂的内外形势，投资者要多琢磨、多思考。本周五的反弹，有没有政策面利好支撑，观察一下最近的消息面变化就会明白。

下周一行情预测：收涨

仓位：70%