中国大戏院开幕演出季暨国际戏剧邀请展好戏连台-田沁鑫：要给这座88岁的戏院确定一个不功利的心态

晨报记者 邱俪华

日前，中国大戏院开幕演出季暨国际戏剧邀请展正式拉开帷幕。揭幕仪式上，中国大戏院向国家话剧院著名导演田沁鑫颁发中国大戏院艺术总监聘书，并授予了刘恒、过士行、张军、史依弘、黄豆豆等知名作家及艺术家全球品牌推广大使称号。随后，根据诺贝尔文学奖得主奥尔罕·帕慕克小说《雪》改编的法国话剧《雪，覆盖下的真相》在中国大戏院首演，这也是该剧在中国的首演。

作为艺术总监，负责选戏的田沁鑫表示，“对于中国大戏院，无论是运营总监还是艺术总监，都要确定一个不功利的心态。需要给中国大戏院一个宽容度和格局。这座戏院已经88岁了，依然保留着‘中国’两个字，这是这座戏院不一样的地方。所以，我明确邀约剧目，不按自己的喜好来选择剧目，争取做到四方八邀，品种有别。不愧对中国大戏院的中国二字。”

据悉，整个中国大戏院开幕演出季将从6月持续到9月底，共有来自英国、法国、德国、美国、日本、意大利、波兰、立陶宛及中国等国家的19部精彩剧目亮相国际戏剧邀请展，演出场次共计50余场。

◆诺奖之“雪”中国首演

作为出生于伊斯坦布尔的土耳其作家，2006年诺贝尔文学奖得主奥尔罕·帕慕克一直在用忧伤的文字记述盛极一时的土耳其今时的国家身份，以及生活在这片土地上的人们的命运，主题宏大、思想深邃的《雪》亦不例外。按帕慕克自己的话说，《雪》的写作初衷是想寻访城市的美丽和它的白雪，探讨一个地跨东西方国家的复杂身份。随着女性自杀与市政选举之间悬疑真相的浮现，帕慕克也完成了他对土耳其民族主义、宗教冲突、贫富差距等社会问题的深入思考，以及对民众生命、自由、爱情、信仰、艺术等层面的关注。十分擅长改编经典的布朗蒂娜·萨维提耶的舞台呈现，传达出书中丰富的内涵和现实感。

正因如此，《雪，覆盖下的真相》2017年2月在法国斯特拉斯堡剧院首演时，帕慕克给予“十分满意”的评价。而该剧在中国大戏院完成中国首演之后，也到了诸多好评。平遥国际电影节艺术总监马克·穆勒称：帕慕克的作品从文本到舞台，难度很大，能从中看到导演的思考与构想，过目不忘。著名京剧表演艺术家史依弘称：演员的表演挥洒自如，舞台的呈现令人回味。

◆国外大戏纷至沓来

《雪，覆盖下的真相》演出结束后，另有七部国际好戏也将亮相中国大戏院的舞台。包括：意大利意象派导演罗密欧·卡斯特鲁奇作品《不可自理的生活》，美国普利策戏剧奖获奖作品《耻》，日本静冈县舞台艺术中心（SPAC）根据卡夫卡经典小说改编的《变形记》，纽约时报剧评人优选剧目《西方社会》，以及德国戏剧“梦之队”—柏林邵宾纳剧院制作、托马斯·奥斯特玛雅导演的《海达·高布乐》，山羊之歌剧团制作的《评价哈姆雷特》，立陶宛戏剧《不是我生的》。

《耻》讲述的是一位巴基斯坦裔美国律师追寻“美国梦”的故事。改编自卡夫卡的小说《变形记》，讲述个体在商业社会中异化的过程，演出非常激烈，带有日本艺术家特殊的表达，导演小野寺修二将让观众了解铃木忠志、蜷川幸雄等人的作品之外，日本戏剧的形态。由易普生经典名作而来的《海达·高布乐》，是邵宾纳剧团第一次来上海演出，导演奥斯特玛雅用他的“鬼才”为观众重新解读将军之女的毁灭过程。

2017乌镇戏剧节特邀剧、《纽约时报》剧评人优选剧《西方社会》，会向上海观众证明它的名不虚传。而席卷爱丁堡艺术节所有重量级大奖的《评价哈姆雷特》以及获得过第34届罗基什基斯立陶宛专业戏剧最佳表演奖的《不是我生的》，则会释放出东欧戏剧的独有力量。

◆中国好戏不甘落后

国外大戏之外，中国大戏院也会迎来众多中国原创好戏，为青年导演提供登上大舞台的机会。包括：话剧《花吃了那女孩》《山居》《澡堂》《平行宇宙爱情演绎法》《狂飙》《都市生存手册》，戏曲“余脉相传”王珮瑜京剧骨子老戏展演，以及舞蹈陶身体《4》《5》。

首演于乌镇戏剧节青年竞演单元的《花吃了那女孩》，讲的是校园霸凌事件，来自于杨哲芬导演的亲身经历，演员全部为95后。这部戏可能是现在中国唯一一部关注校园霸凌事件的作品。同样从乌镇青年竞演单元走出的《山居》，由毕业于剑桥大学的庄一编剧、导演，是一部具有罕见平行蒙太奇结构的戏剧作品。

清华大学建筑系毕业的何雨繁导演的《澡堂》，讲述具有百年历史的老澡堂面临拆迁的时代命运。

本科毕业于北京大学的王翀带来的《平行宇宙爱情演绎法》，用多媒体的方式投射年轻人的爱情与欲望。

以戏剧的方式表达当下年轻人对生存命题思考的《都市生存手册》，由导演孔令美和丈夫联合开创的伶美文化传播有限公司制作，夫妻两人十几年都在做戏。亚洲当下最棒的舞团之一陶身体舞团，同样由一对夫妻陶冶和段妮创办，陶身体《4》《5》干净动人。

田沁鑫自己编剧、导演的“新版”《狂飙》，本是16年前的作品，为了纪念中国话剧110周年诞辰的重新排演，加入了加入了工程化的科技手段，用八台摄像机即时捕获超越世俗的青春和热烈，展现中国话剧先驱田汉激荡奋进的创作历程和鲜为人知的情感经历，是一部“半电影化”的戏剧。

“余脉相传”王珮瑜京剧骨子老戏展演，今年已经是第四季。座中人白发变青丝，不变的是对传统的坚守。涉及到的老戏，《朱砂痣》是俗世奇闻，《汾河湾》是游人自叹，《搜孤救孤》 是恩义悲歌，《击鼓骂曹》 是书生意气，《法门寺》 是难得糊涂，《大探二》是忠奸在心。每一出戏，都有一种人生际遇。老台唱老戏，返本亦开新，正像中国大戏院本身。