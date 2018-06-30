俄罗斯世界杯小组赛阶段述评-混沌格局 创造无数新可能

晨报记者 黄宇龙

本届俄罗斯世界杯小组赛阶段48场比赛全部结束，16强产生，卫冕冠军德国队小组垫底出局当然是最大的意外。除此之外，本届赛事并无“六月寒冬”级别的巨冷。相反，因为德国出局、阿根廷踉跄出线而导致的混沌格局，反而预示了无数种新的可能，甚至不排除会诞生世界杯历史上新的冠军国家。

欧美亚非 各有痛痒

从32强到16强，48场较量过后，法国、葡萄牙、比利时、西班牙、俄罗斯、克罗地亚、丹麦、瑞典、瑞士、英格兰，一共10支欧洲球队进入淘汰赛，14支参赛队，仅有德国、塞尔维亚、冰岛和波兰遭淘汰，这个晋级比例绝对可以。2014年巴西世界杯，13支欧洲球队，小组赛过后居然沉了7支，包括当时的卫冕冠军西班牙，甚至还包括意大利和英格兰在同一个小组的“双沉”、葡萄牙、克罗地亚等球队。抛开地理因素造成的气场，这四年过去，欧洲球队的战斗力得到提升是不容置疑的，最起码，8个小组第一中有5支欧洲球队，这很说明问题。欧洲最大的耻辱是德国队的离奇散漫，以及另一支最弱种子队波兰队的毫无作为。

美洲球队本届表现其实也不错，中北美“大哥”墨西哥首战就惊艳全球，击败德国，但同地区的哥斯达黎加和巴拿马实在拿不出实力。南美区则是亮点多多，5支参赛队，最终只有秘鲁队未能通过小组赛，但即便如此，他们颇具观赏性的打法也赢得了万千球迷的认可。地区四位“大哥”都没有让人失望——巴西、乌拉圭、哥伦比亚都拿到小组第一，阿根廷虽然有些失望，但毕竟没有让人绝望，关键时刻能把握出线命运，也不乏强队风采。

原本以为会制造不少冷门的非洲球队这次让人大失所望，埃及、摩洛哥、突尼斯、塞内加尔、尼日利亚五支参赛球队居然全部折戟小组赛，自1982年世界杯以来，非洲保持了9届至少有一支球队杀出小组赛的光荣记录宣告终结。当然，客观来说，5支非洲球队都被淘汰也有一些运气成分，比如埃及队在欧冠决赛上失去了最重要的球员萨拉赫，尼日利亚和突尼斯、摩洛哥都算身处死亡之组，塞内加尔则是因为最终输给了一些“算计”。但客观来说，非洲足球较过去两届，没有超级球星压阵、没有稳定性球队代言，已经是不争的事实，非洲足球，需要新的埃托奥、德罗巴、亚亚图雷们。

亚洲本届首次有5支参赛队，日本队实现了小组突围，伊朗、沙特、韩国都至少赢了球，总体表现不算令人失望。尤其是几场胜利的含金量，伊朗、沙特的赢球，对手都是非洲球队，很有典型性。韩国则是击败了德国，这个够吹一辈子。日本则是击败了兵强马壮的哥伦比亚。另外令人欣喜的是，亚洲5支球队都在本届赛事上展现了极其明确的球风和传统：伊朗硬朗的防守、韩国的拼劲、日本的技术流、沙特的快速，以及澳大利亚人的身体对抗能力。很显然，在世界杯舞台上，没有任何性格、标签的球队，是不可能走远的。

球星数据 颇有看点

第一轮小组赛结束后，一些数据机构给出了很多统计，涉及球队、球员，其中一些很具有看点，不妨拿来一说。

比如虽然德国队被淘汰，但德国队是整届赛事“往前进攻性传球”最多的队伍，达到252次，不过也有球迷戏谑：德国队3场小组赛，一共才领先了对瑞典队那最后几十秒，另外将近270分钟都在努力进球，这个数据不说明问题。另外，德国队还占据了几项第一：比如传中次数最多（96次）、射门最多（72次）。

西班牙是成功传球最多的球队，达到2089次，总计2277次，巴西队是单挑过人次数最多的球队，76次尝试50次成功，毫无疑问，这与巴西队中几位个人能力极其出众的队员有关，比如内马尔、威廉等。

日本队小组赛最终在净胜球、进球数等都一样的情况下，凭借比塞内加尔少2张黄牌，公平竞赛积分更高而得以晋级。实际上，日本队是本届小组赛犯规次数最少的球队，仅仅28次，而韩国队果然不负“硬朗美名”，一共63次犯规，列所有球队榜首。阿根廷是被犯规次数最多的球队，55次。被犯规次数最少的球队则是埃及，22次。

球员数据上，内马尔以16脚射门列所有球员射门数第一，其实，在球员个人数据榜单上，内马尔有多项提名，他是被侵犯次数最多的球员，达到17次，但也是失误丢球次数最多的球员，有29次。从某种意义上讲，巴西队现在“成也内马尔，败也内马尔”。

丹麦队的进攻核心埃里克森可不是散步着给队友传球，他是所有参赛球员中跑步距离排名第一的，场均居然超过12公里。