上下半区各有乾坤 C罗能否遇上梅西

晨报记者 黄宇龙

目前16强对阵已经全部出炉，很多球迷认为法国、阿根廷、葡萄牙、乌拉圭、巴西、比利时等队所在的上半区过于残酷，而西班牙、俄罗斯、克罗地亚、英格兰所在的下半区则相对轻松。其实也不然，上届世界杯，也有类似德国打阿尔及利亚、比利时打美国、阿根廷打瑞士这样看似强弱分明的比赛，但实际结果却是，上届8场八分之一淘汰赛，有5场进入了加时赛，其中有2场还进入了点球决战。

法国VS阿根廷

这是整个上半区4场八分之一比赛的“票房”担当，法国小组赛几乎没有遭遇任何阻力，但阿根廷一路走来，冷汗和热汗出了一身又一身，从市场认可度来说，阿根廷带给彩民的情感伤害更大。小组赛涅槃后，这或许是阿根廷真正的世界杯“峥嵘亮相”，冷门绝对值得期待。

乌拉圭VS葡萄牙

两支小组赛收缩战术、防反打法玩得最好的球队相遇，这是一次真正的强者对决。C 罗和他的兄弟们将对阵“马竞防线”，从小组赛的情况来看，乌拉圭攻防体系弹性极大，葡萄牙除了王牌C罗，其余人真的乏善可陈。不过，最终过关的很可能还是葡萄牙，C 罗遇到梅西，这是众望所归。

巴西VS墨西哥

这么多年，巴西遇到墨西哥都踢得特别疲惫。小组赛阶段，巴西队遭遇的球队风格其实很单一，瑞士力量和技术都欠缺，塞尔维亚刚猛有余技术太糙，哥斯达黎加则是一穷二白，这种逐渐提升状态的赛程对桑巴军团非常有利。墨西哥则是高开低走的迹象，状态透支后，他们只剩下拼劲，这很危险。

比利时VS日本

小组赛第三轮比利时与英格兰的比赛，虽然双方都上了全替补，但比利时的队员表现更有战斗力，三战全胜出线后，也被人寄予厚望。从技战术能力看，比利时如果全主力出战，日本没有赢球晋级的可能。但问题是，日本队在定位球和反击中也有了新的设计，这是比赛的盲点。

西班牙VS俄罗斯

3比3葡萄牙、2比2摩洛哥，西班牙这两场比赛都踢得饱受争议，尤其是差点被摩洛哥击败，显示出防线的巨大隐患。临阵换帅的恶果随时可能显现，就是不知道爆点在何时。东道主俄罗斯除了技术能力欠缺外，斗志和凝聚力兼备。这场是下半区奠定基调的比赛，俄罗斯人的拼劲是西班牙人恐惧的。

克罗地亚VS丹麦

克罗地亚小组赛表现令人信服，更加可怕的是，他们小组赛第三轮经历了大轮换，几位边路主力和中后场主力得到休整。与丹麦的相遇，其实就是一场矛盾攻坚战，克罗地亚只要拿出打阿根廷的气势，应该可以踏过丹麦这一关。从预选赛乃至小组赛看，丹麦除了埃里克森，真的没有第二进攻源。

瑞典VS瑞士

从附加赛淘汰意大利，到小组赛三场硬仗，瑞典人一路只有一个法宝，就是紧凑的结构，扎实的防守，以及拳拳到肉的定位球和快速反击。瑞士队其实也差不多，除了沙奇里和扎卡，球队很难找到另一条进攻线。这应该是8场比赛中比分最小、最沉闷的对决。总体来看，瑞典应该走得更远。

哥伦比亚VS英格兰

两队曾在世界杯赛场相遇，如今都已经更新换代。哥伦比亚小组赛除了输给日本，后两场表现强势，英格兰则是一套阵容打天下，第三轮上替补，明显感觉力不从心。这是一场攻击波对决，英格兰队防线隐患重重，不值得过分看好。