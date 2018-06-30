二氧化碳短缺影响啤酒生产-英国啤酒限量供应

晨报记者 徐惠芬 综合报道

2018年世界杯激战正酣，许多球迷喜欢喝啤酒助兴，但在英国，却出现了“啤酒危机”。美国有线电视新闻网27日报道称，因为制造啤酒泡沫所需要的二氧化碳短缺，所以英国开始对啤酒进行限量供应。

美国有线电视新闻网27日援引英国大型食品批发商Booker的消息报道称，对于酒吧和杂货商这些顾客，Booker 现在每天限定每个啤酒品牌只卖300罐。

另据英国媒体报道，一些酒吧和餐馆已经开始对啤酒进行限量供应。啤酒制造商如喜力，也开始对一些酒吧暂停啤酒桶的供应。

英国知名连锁酒吧Wether-spoons发言人称，包括约翰·史密斯（英国品牌啤酒）在内，一些品牌的啤酒早已卖完。旗下拥有1300家酒吧的另一连锁酒吧品牌Punch Taverns也称，约翰·史密斯已经一周没货了。

专家预计，啤酒短缺现象至少将持续数周。

对于英国球迷来说，这当然不是好消息。英国啤酒和酒馆协会预计，英国球迷在世界杯期间要比平时多消费1400万品脱啤酒。

英国出现啤酒“供给跟不上需求”的窘状，主要有几下原因：英国出现极端高温天气、英国队在世界杯比赛上顺利出线，以及欧洲二氧化碳的短缺。尤其是最后一个原因，极大影响了啤酒的生产。

而二氧化碳短缺的根源，则在于化肥行业。啤酒起泡需要二氧化碳，而二氧化碳通常是氨厂等化工厂生产化肥的副产品。现在，欧洲几家大型氨厂都因为维修等问题关闭了，所以导致了二氧化碳的短缺。