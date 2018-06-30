美国一报社发生枪击案，致五死两伤-枪手曾起诉报社诽谤，警方称其袭击报社属于预谋事件

王逸君（新华社专特稿）

一名白人男子在美国东部马里兰州安纳波利斯市《首府新闻报》（前译“首都新闻报”）报社开枪射杀五人、射伤两人，造成美国迄今针对媒体人员伤亡最为惨重的袭击之一。

警方没有与嫌疑人交火即抓获这名男子。警方披露，嫌疑人先前发出威胁，袭击报社属于预谋事件。

投掷烟雾弹后开枪射击

安妮阿伦德尔县警察局代理局长威廉·克兰普夫向媒体通报，枪手进入报社后“寻找袭击目标”，投掷一枚烟雾弹，继而开枪射击。“这个人做好准备今天进入（报社）并枪击别人，目的是伤害他人。”

安纳波利斯是马里兰州首府，也是安妮阿伦德尔县县治所在地。

克兰普夫说，丧生五人中，一人是营销助理，另外四人是采编人员。

《巴尔的摩太阳报》以执法部门人士为来源报道，嫌疑人名为贾罗德·沃伦·拉莫斯，现年38岁，是马里兰州居民。

拉莫斯2011年7月供认犯有骚扰罪，《首府新闻报》 随后加以报道。拉莫斯2012年起诉这家报社，指认报道对他构成诽谤。不过，诉讼由法院驳回。

拉莫斯上诉。马里兰州一家法院2015年裁定，维持原判。

拉莫斯曾在社交媒体“推特”留言，说他设立社交媒体账户旨在“为自己辩护”。他在“自我简介”一栏中说，正起诉安妮阿伦德尔县的人，要“开杀戒”，针对“腐败的行业和企业实体”。

编辑室看似“战区”

安妮阿伦德尔县警察局发言人瑞安·弗拉舒尔说，警方接到报警电话后，60秒内赶至现场，抓捕嫌疑人的过程中没有与对方交火。

县长史蒂夫·舒告诉美国有线电视新闻网，警方发现嫌疑人时，他的枪放在地上，“不是离他很近的位置”。

一名执法部门消息人士告诉路透社记者，警方把枪击定为“本地事件”，与恐怖主义没有关联。

枪击目击者回忆事发经过惊魂未定。

《首府新闻报》记者菲尔·戴维斯接受《巴尔的摩太阳报》记者采访时说，编辑室看似“战区”。

“我试图描述藏在桌子下面是多么让人惊魂不定，（可是）直到你躲在那里并感到无助时，才能体会。”戴维斯说，枪手停止射击时，许多人躲在桌下。“我不知道他为什么停下来。”

另一名记者塞琳·费利丝告诉有线电视新闻网，听到枪声时她在桌子旁，随后和同事跑向后门，发现门锁着，出不去。

费利丝看到距离她几步远的同事中弹，她藏到桌下。“我好多次听见脚步声……我的喘气声确实很大，我试图小点声，但没法安静下来。”

新闻机构周边警力加强

美联社报道，这一事件促使纽约市警方迅速在这座“美国新闻之都”的新闻机构周边加强警力。27日晚，《纽约时报》、美国广播公司和福克斯新闻办公楼外可以看到警员。

瑞士日内瓦高级国际关系和发展学院上周发布《小武器调查》报告，显示美国人只占全球人口4%，却持有全世界平民所持枪支的46%。

报告说，截至2017年年底，全球枪支数量超过10亿，其中8.57亿支、即85%在民间。美国平民持有3.93亿支枪，超过排行榜紧随美国之后25个国家平民所持枪数量的总和。