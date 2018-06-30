习近平眼中的合格党员

成立97年，中国共产党从一个不到60人的“地下党”，逐步发展壮大到拥有8900多万党员的世界最大执政党。

党的地位变了、实力强了，但是对于每一名共产党员来说，做合格党员，却是永远不变的命题。

习近平曾在多个场合言传身教，为广大党员做人做事划出底线，明确标准。“七一”之际，让我们一起学习，对照自己，做一名合格党员。

◎精神上不缺“钙”，有远大理想也脚踏实地

在习近平看来，一个合格的共产党员，首先要有坚定的理想信念。

他反复强调，理想信念是共产党人的精神之“钙”。没有理想信念，理想信念不坚定，精神上就会得“软骨病”。

纵观九十七年奋斗史，坚定的理想信念是共产党人能够经受住任何考验的精神支柱，是中国共产党能够取得一个又一个胜利的重要原因。

革命年代，正是因为具备坚定的理想信念，李大钊站在绞刑架下仍然慷慨讲演：不能因为你们绞死了我，就绞死了共产主义；方志敏在死囚牢里写下千古绝唱：敌人只能砍下我们的头颅，决不能动摇我们的信仰！

和平年代，正是因为具备坚定的理想信念，黄大年始终不忘 “我一定会回来的”誓言，放弃国外高薪，把一切献给祖国；廖俊波把忙碌的工作当成乐趣，每天几乎只睡四、五个小时，真心实意为人民造福。

如何衡量一名党员是否具有坚定理想信念？习近平给出了客观标准，要看他能否坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，能否吃苦在前、享受在后，能否勤奋工作、廉洁奉公，能否为理想而奋不顾身去拼搏、去奋斗、去献出自己的全部精力乃至生命。

在习近平心中，没有远大理想，不是合格的共产党员；离开现实工作而空谈远大理想，也不是合格的共产党员。

◎心里始终装着群众，遇事敢于担当直面问题

“永远保持对人民的赤子之心”，这是在庆祝中国共产党成立95周年大会上，习近平对全党提出的要求。

在习近平看来，一个党员，心中没有群众，就不配再做共产党员！

习近平一直视焦裕禄为榜样。2014年来到兰考县，习近平特别强调要学习弘扬焦裕禄 “心中装着全体人民、唯独没有他自己”的公仆情怀。他还说，自己“无论是上山下乡、上大学和参军入伍，特别是后来当县委书记、市委书记，一直有焦裕禄的影子伴随。”

在梁家河，为解决乡亲们做饭照明难问题，习近平自费去四川学习沼气技术，回村修建了陕北第一口沼气池；在正定，他总是骑着自行车往乡下跑，到老百姓当中拉家常、问寒暖，有时把桌子往大街上一支，就坐在那里听取群众意见；在宁德，为跑遍那里的乡村，他一连数日坐着吉普车在山路上颠簸，常常颠得连腰都直不起来……

习近平一再强调，我们讲宗旨，讲了很多话，但说到底还是为人民服务这句话。

面对群众最关心、最直接、最现实的问题，有没有勇气担当，敢不敢迎难而上，是检验一名党员是否合格的试金石。老百姓可能不关心GDP，但他们关心吃穿住行，关心就业怎么办、小孩上学怎么办、生病了怎么办、老了怎么办。

做一名合格的党员干部，就要把人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为衡量一切工作得失的根本标准。

◎干事干净讲规矩，永远是劳动人民的普通一员

“当官就不要发财，发财就不要当官”“廉洁自律是共产党人为官从政的底线”……在习近平眼中，共产党员就该“堂堂正正做人、老老实实干事、清清白白为官”。

那些习近平“点赞”过的党员干部，无不是既干事又干净的典范。焦裕禄任兰考县委书记期间，有一次发现儿子看戏没买票，便教育儿子不能搞特殊“看白戏”，并立即拿出钱叫儿子到戏院补票，他还亲自起草《干部十不准》，规定任何干部在任何时候都不能搞特殊化；谷文昌担任干部期间，招收别人进单位，偏偏不安排自己的子女入公职，哪怕是一辆自行车，他也不许孩子们碰一碰，因为它姓“公”。

“共产党员永远是劳动人民的普通一员，除了法律和政策规定范围内的个人利益和工作职权以外，所有共产党员都不得谋求任何私利和特权”，习近平也以实际行动率先垂范。

走上领导岗位后，每到一处工作，习近平都会告诫亲朋好友：“不能在我工作的地方从事任何商业活动，不能打我的旗号办任何事，否则别怪我六亲不认。”无论是在福建、浙江还是上海，他都在干部大会上公开表态：不允许任何人打他的旗号谋私利，并欢迎大家监督。

堂堂正正、光明磊落！在习近平心中，是一个真正的共产党人应该具备的。任何一名党员，不论职务高低、资历深浅、成就大小，都必须自觉遵守党内政治生活准则，任何时候都不搞特殊化。

◎勇于改革创新，敢啃硬骨头敢涉险滩

新时代，对党员干部提出了新要求。

十九大报告指出，全党“既要政治过硬，也要本领高强”。改革创新本领，就是新时代党员干部需要掌握的一项重要能力。

习近平很看重党员干部的这项本领，他不仅用“惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜”给改革创新者鼓劲，还旗帜鲜明地指出，要为改革创新者撑腰。

4月13日，在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上，习近平指出，要务实求变、务实求新、务实求进，为实干者撑腰，为干事者鼓劲，以昂扬的精神状态推动改革不停顿、开放不止步。

事实证明，为改革创新者撑腰，绝不是说说而已。

不久前，中办印发了《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，要求各级党委（党组）宽容干部在工作中特别是改革创新中的失误错误，旗帜鲜明为敢于担当的干部撑腰鼓劲；大力宣传改革创新、干事创业的先进典型。

当前，改革在很多领域突入了“无人区”，更加需要党员干部发挥“逢山开路，遇水架桥”的魄力，以改革创新精神勇于担当和作为，将改革进行到底。

来源：人民日报客户端