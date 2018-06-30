不忘初心 永远奋斗——纪念中国共产党成立９７周年

新华社评论员

“中国共产党是世界上最大的政党。大就要有大的样子。”习近平总书记庄严豪迈的宣示，道出了一个马克思主义政党的坚定自信和使命自觉，激励着全党不忘初心、永远奋斗。

“其作始也简，其将毕也必巨。”从党的诞生这一“开天辟地的大事变”开始，经过近百年艰苦奋斗，我们党从只有几十名党员到拥有８９００多万名党员，不断发展壮大。为了实现中华民族伟大复兴的历史使命，我们党初心不改、矢志不渝，团结带领人民攻克了一个个大难关，实现了一个个大转折，创造了彪炳史册的大事业，使中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。从南湖的一叶扁舟，到巍巍中国号巨轮，党的奋斗历程告诉我们，坚持党的领导，是实现中华民族伟大复兴的根本保证。

大国大党，正道沧桑。中国共产党之“大”，在于领航中国、造福人类的大担当。党的历史，就是一部勇于担当的奋斗史。革命年代抛头颅、洒热血，建设时期讲奉献、拼命干，改革大潮中涉险滩、闯新路……一代代共产党人不懈奋斗，所做的一切都是为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同。进入新时代，党要带领中国人民整体消除绝对贫困，实现中华民族企盼千年的小康梦，全面建设社会主义现代化强国，推动构建人类命运共同体——这是何等的雄心壮志，又是何等艰巨的历史使命！大担当，呼唤全党的大作为。每一个共产党员都尽心尽力，挺起担当的宽肩膀，练就成事的真本领，党和国家的事业必将在新时代实现更大发展，铸就新的辉煌。

中国共产党之“大”，在于勇于自我革命的大气魄。心底无私天地宽，我们党之所以有自我革命的勇气，是因为党除了国家、民族、人民的利益，没有任何自己的特殊利益。不谋私利才能谋根本、谋大利，才能正视问题、祛病疗伤。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以刮骨疗毒、壮士断腕的勇气，深入推进全面从严治党，“打虎拍蝇猎狐”保持高压态势，党风政风为之一新，党心民心为之一振。党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革深刻昭示：打铁必须自身硬，必须以党的自我革命来推动党领导人民进行的伟大社会革命。在新征程上，唯有坚定不移全面从严治党，继续清除一切侵蚀党的健康肌体的病毒，继续以勇于自我革命精神打造和锤炼自己，党才能永远走在时代前列，永远做中国人民和中华民族的主心骨。

中国共产党之“大”，在于人民至上的大情怀。党的根基在人民、血脉在人民、力量在人民，带领人民创造美好生活，是我们党始终不渝的奋斗目标。党的十八大以来，一大批惠民措施落地生根，６０００多万贫困人口稳定脱贫，人民获得感显著增强，百姓生活一年更比一年好。时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人。坚持以人民为中心的发展思想，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民，全心全意为群众办实事、做好事、解难事，必将不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕，汇聚起同心共筑中国梦的磅礴力量。

立志于千秋伟业，百年恰是风华正茂。“只有不忘初心、牢记使命、永远奋斗，才能让中国共产党永远年轻。”以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，永远保持革命精神、革命斗志，开新局于伟大的社会革命，强体魄于伟大的自我革命，中国共产党必将创造无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的新业绩！

来源： 新华网