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“史上最强创业团队”是怎样炼成的？献给中国共产党成立97周年

一个拥有8900多万党员的大党

是什么样子？

2017年10月18日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京人民大会堂隆重开幕。新华社记者 兰红光 摄

 

“中国共产党是世界上最大的政党。大就要有大的样子。”党的十九大胜利闭幕后，习近平总书记在同中外记者见面时的话语，既是庄重豪迈的宣示，也是鼓舞人心的鞭策。

近一个世纪前，中国共产党应运而生，成为“开天辟地的大事变”。近一个世纪来，面对创世纪般的伟业，有人感慨中国共产党是“史上最强创业团队”。

2017年6月29日，江西省直机关党员在江西革命烈士纪念堂参观。新华社记者 刘颖 摄

烽火28年，在生与死的考验中，走出一条国家独立和民族解放的正确道路；执政69年，在弱与贫的突围中，开创出驶向伟大复兴的壮阔航程；改革开放40年，在破与立的变革中，走出一条中国特色社会主义的康庄大道。

中国共产党为什么能？中国共产党何以成就其大？

寻找答案，要去回首那波澜壮阔的征程，感受一个不忘初心的政党如何肩负为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同的使命；要去翻阅那“浓缩”中国共产党“思想简史”的党章，感受马克思主义政党对理论创新的孜孜以求；要去体会走一条从未有人走过的路是何其艰难，感受一个敢于自我革命的政党以怎样的气魄勇毅随时纠正错误；要去饱览党的十八大以来中华大地上的日新月异，感受拥有领航者的巨轮如何劈波斩浪、奋勇前行。

2017年8月27日，扮演方志敏的演员在话剧《掩不住的阳光》的演出中。话剧讲述了方志敏领导的红军北上抗日先遣队遭国民党反动派围追堵截，方志敏不幸被捕，在狱中继续开展对敌斗争的故事。新华社记者 李琰 摄

 

历史是最好的注解，现实是有力的印证，未来是必圆的梦想。

大就要有大的样子。

中国共产党必然因其使命非凡而壮大，必然因其道路壮阔而伟大，必然因其本领高强而强大。

 

 

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