“史上最强创业团队”是怎样炼成的？献给中国共产党成立97周年

一个拥有8900多万党员的大党

是什么样子？

“中国共产党是世界上最大的政党。大就要有大的样子。”党的十九大胜利闭幕后，习近平总书记在同中外记者见面时的话语，既是庄重豪迈的宣示，也是鼓舞人心的鞭策。

近一个世纪前，中国共产党应运而生，成为“开天辟地的大事变”。近一个世纪来，面对创世纪般的伟业，有人感慨中国共产党是“史上最强创业团队”。

烽火28年，在生与死的考验中，走出一条国家独立和民族解放的正确道路；执政69年，在弱与贫的突围中，开创出驶向伟大复兴的壮阔航程；改革开放40年，在破与立的变革中，走出一条中国特色社会主义的康庄大道。

中国共产党为什么能？中国共产党何以成就其大？

寻找答案，要去回首那波澜壮阔的征程，感受一个不忘初心的政党如何肩负为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同的使命；要去翻阅那“浓缩”中国共产党“思想简史”的党章，感受马克思主义政党对理论创新的孜孜以求；要去体会走一条从未有人走过的路是何其艰难，感受一个敢于自我革命的政党以怎样的气魄勇毅随时纠正错误；要去饱览党的十八大以来中华大地上的日新月异，感受拥有领航者的巨轮如何劈波斩浪、奋勇前行。

历史是最好的注解，现实是有力的印证，未来是必圆的梦想。

大就要有大的样子。

中国共产党必然因其使命非凡而壮大，必然因其道路壮阔而伟大，必然因其本领高强而强大。